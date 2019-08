Pierce Brosnan spotka Batmana?

Trwa kompletowanie obsady do nowego filmu o przygodach Batmana. Wedle najnowszych plotek w jedną z postaci miałby wcielić się Pierce Brosnan.

Pierce Brosnan /David Livingston /Getty Images

Ryan Unicomb zamieścił na swoim profilu na Instagramie wiadomość sugerująca, że Brosnan jest rozważany do objęcia roli Alfreda, wiernego lokaja Bruce'a Wayne'a.



Informacja ta nie została w jakikolwiek sposób skomentowana przez przedstawicieli wytwórni Warner Bros, reżysera Matta Reevesa czy samego Brosnana.



Należy jednak zaznaczyć, że Unicomb jako pierwszy podał informację o castingu Roberta Pattisona. Jakiś czas później ogłoszono, że znany z serii "Zmierzch" aktor wcieli się w Mrocznego Rycerza w "The Batman".



Batman też człowiek 1 / 10 Pierwszym odtwórcą roli Batmana był Lewis Wilson, który wcielił się w komiksowego bohatera w 15-odcinkowym serialu "Batman" (1943) . Źródło: East News udostępnij

Reklama

Unicomb zamieścił na swoim profilu zdjęcie Brosnana z komentarzem "Pierce dołączył do rozmów" oraz dwoma emotikonami - staruszkiem i nietoperzem.



"The Batman" Reevesa nie będzie bezpośrednio powiązany z ostatnimi filmami, w których w Nietoperza wcielił się Ben Affleck. Będzie jednak stanowił część wspólnego uniwersum, wraz z "Wonder Woman", "Aquamanem" i "Shazamem".



Według plotek w filmie pojawi się szereg złoczyńców znanych z komiksów o Batmanie. Największą rolę ma odgrywać Pingwin.



"The Batman" wejdzie do kin 25 czerwca 2021 roku.