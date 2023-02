W oficjalnym opisie fabuły książki "Dotknięci miłością" czytamy, że opowiada ona o losach Nicholasa i Isabel, którzy mieszkają w dwóch różnych zakątkach Irlandii. Przeznaczenie, które też jest bohaterem książki, sprawia, że ich losy w końcu się splatają. "Kto przeczyta tę opowieść o ludziach, których spotkanie zostało zapisane w gwiazdach, uwierzy w miłość i w anioły" - zapewnia wydawca powieści, którą wydano w 1997 roku. W kolejnych latach została przetłumaczona na trzydzieści języków.

"Four Letters of Love": O czym opowie film?

W rolach głównych w "Four Letters of Love" występują Fionn O’Shea i Ann Skelly. Nowi członkowie obsady - Pierce Brosnan , Helena Bonham Carter i Gabriel Byrne - wcielą się w role rodziców Nicholasa i Isabel. Zdjęcia do tego określanego mianem "głęboko irlandzkiego" filmu romantycznego rozpoczną się w lutym. Najpierw będą kręcone w Irlandii Północnej, później ekipa filmowa przeniesie się do Irlandii.

Reklama