Pierce Brosnan będzie się niewiarygodnie szybko starzeć

Ten gwiazdor przeszedł do historii kina, jako jeden z tych, którzy wcielali się w postać Jamesa Bonda. Popularny i lubiany aktor przymierza się teraz do roli w nowym filmie zatytułowanym "Youth". Zagra w nim bohatera, który na skutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności zaczyna się coraz szybciej starzeć.

Pierce Brosnan stary? Niemożliwe /Rodin Eckenroth /Getty Images

Jak podaje portal "The Wrap", akcja filmu "Youth" rozgrywać się będzie w nieodległej przyszłości. Jednym z najpopularniejszym zabiegów kosmetycznych jest tzw. "Odnowa". Dzięki niej każdy dysponujący odpowiednią gotówką może oszukać zegar biologiczny. Brosnan wcieli się tu w rolę Joela. Inżyniera, który w wieku 70 lat zamierza odejść na emeryturę. Ponieważ jego firma nie chce go stracić, decyduje się na opłacenie "Odnowy" dla Joela i jego żony. W przypadku żony wszystko kończy się powodzeniem, a kobieta znów ma 20 lat. W przeciwieństwie do Joela, który niespodziewanie zaczyna się starzeć.

Wyreżyserowany przez Bretta Marty’ego "Youth" jest pełnometrażową wersją jego krótkometrażowego filmu z 2016 roku pod tym samym tytułem. Scenariusz, oprócz Marty'ego, napiszą Josh Izenberg oraz Amelia Whitcomb.

Z krótkiej zapowiedzi fabuły filmu można spodziewać się, że będzie on dramatem skupiającym się na wpływie nieszczęśliwie zakończonej procedury na bohaterów "Youth". Niewykluczone jednak, że znajdzie się tu miejsce dla odrobiny widowiska science-fiction.

Brosnana już od 26 czerwca będzie można zobaczyć w komedii Netfliksa "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga" opowiadającej o Konkursie Piosenki Eurowizja. Ukończone też zostały prace nad filmem "The King’s Daughter", w którym Brosnan wcieli się w postać Ludwika XIV.