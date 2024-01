To utwór "Bunt" wykonywany przez raperów: Janusza Walczuka (złota płyta za singiel "Janusz Walczuk", 2021) i Olszakumpla (trzy albumy studyjne, w tym dwa z grupą Chillwagon).



Wideo olszakumpel & Janusz Walczuk - BUNT (prod. wroobel) - Piosenka z filmu Piep*zyć Mickiewicza

Główną rolę gra Dawid Ogrodnik.



Jego bohater w filmie "Piep*zyć Mickiewicza" , polonista Jan Sienkiewicz, uważa, że tradycyjne metody wychowawcze się zdewaluowały i trzeba szukać nowych form. W jednym z wywiadów aktor zdradził, że Sienkiewicz stara się rozmawiać z uczniami ich językiem i wychodzić naprzeciw ich charakterom. Jak stwierdził, w dobie szybkich newsów i mediów społecznościowych, młodzi ludzie inaczej przyswajają wiedzę i co innego ich pobudza.



Czy zatem metody, które stosuje jego postać, można uznać za kontrowersyjne? "Jeśli to jest tak trudna klasa, to należy zastanowić się, co działa, co przynosi korzyści i jaki jest tego wydźwięk. Ilu z tych dzieciaków się zmieni, ilu uwierzy w siebie" - tłumaczył postępowanie Sienkiewicza Dawid Ogrodnik .



W nietuzinkowych uczniów ekscentrycznego belfra wcielili się m.in. Hugo Tarres, Wiktoria Koprowska, Ada Grodzka, Krystian Embradora, Artur Gwizdak, Igor Pawłowski i Aleksandra Izydorczyk.



"Piep*zyć Mickiewicza": O czym opowiada film?

Wyrzucony z uczelni pisarz i wykładowca Jan Sienkiewicz (Ogrodnik) zatrudnia się w warszawskim liceum. Pod jego opiekę trafia słynna na całą szkołę klasa zbuntowanych i odpornych na wiedzę wyrzutków. IIB to uczniowie z piekła rodem, a ich przyszłość wydaje się przesądzona. Ale Sienkiewicz, uzbrojony w literaturę, entuzjazm i masę niekonwencjonalnych pomysłów, rzuci wyzwanie skazanej na wykluczenie grupie. Czy uda mu się ją okiełznać i ocalić? Opowieść o przyjaźni, miłości, szkolnych szaleństwach i o tym, że każdy zasługuje na jeszcze jedną szansę.