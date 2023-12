Jego bohater w filmie "Piep*zyć Mickiewicza" , polonista Jan Sienkiewicz, uważa, że tradycyjne metody wychowawcze się zdewaluowały i trzeba szukać nowych form. W jednym z wywiadów aktor zdradził, że Sienkiewicz stara się rozmawiać z uczniami ich językiem i wychodzić naprzeciw ich charakterom. Jak stwierdził, w dobie szybkich newsów i mediów społecznościowych, młodzi ludzie inaczej przyswajają wiedzę i co innego ich pobudza.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Piep*zyć Mickiewicza" [trailer] materiały prasowe

Debiutanci stremowali Dawida Ogrodnika?

Czy zatem metody, które stosuje jego postać, można uznać za kontrowersyjne? "Jeśli to jest tak trudna klasa, to należy zastanowić się, co działa, co przynosi korzyści i jaki jest tego wydźwięk. Ilu z tych dzieciaków się zmieni, ilu uwierzy w siebie" - tłumaczył postępowanie Sienkiewicza Dawid Ogrodnik .



Reklama

Tytuł filmu to cytat z wypowiedzi jednego z uczniów, który odniósł się w ten sposób do zadania domowego, a mianowicie do wypracowania o "Odzie do młodości". Ta rzucona podczas lekcji wulgarna uwaga stała się punktem wyjścia do zmiany tematu pracy na: "Piep*rzyć Mickiewicza. Portret młodego pokolenia".



O debiutantach, którzy objęli role podopiecznych Sienkiewicza, Dawid Ogrodnik mówił tak: "Jestem zaskoczony ich zaangażowaniem. Zaskoczyły mnie ich umiejętności, ich luz. Myślałem, że będą się bardziej stresować, a tymczasem podczas pierwszej sceny to ja chyba bardziej się stresowałem nimi, niż oni mną. Bardzo szybko się zżyli, nawiązali ze sobą kontakt. Byłem zaskoczony tym, jakimi fajnymi aktorami już są. A jakimi fajnymi aktorami mogą jeszcze być w przyszłości, jeśli będą chcieli dalej się kształcić!".

"Piep*zyć Mickiewicza": O czym opowiada film?

Wyrzucony z uczelni pisarz i wykładowca Jan Sienkiewicz zatrudnia się w warszawskim liceum. Pod jego opiekę trafia słynna na całą szkołę klasa zbuntowanych i odpornych na wiedzę wyrzutków. IIB to uczniowie z piekła rodem, a ich przyszłość wydaje się przesądzona. Ale Sienkiewicz, uzbrojony w literaturę, entuzjazm i masę niekonwencjonalnych pomysłów, rzuci wyzwanie skazanej na wykluczenie grupie. Czy uda mu się ją okiełznać i ocalić? Opowieść o przyjaźni, miłości, szkolnych szaleństwach i o tym, że każdy zasługuje na jeszcze jedną szansę.

W nietuzinkowych uczniów ekscentrycznego belfra, granego przez Ogrodnika, wcielili się m.in. Hugo Tarres, Wiktoria Koprowska, Ada Grodzka, Krystian Embradora, Artur Gwizdak, Igor Pawłowski i Aleksandra Izydorczyk. Ich wszystkich porwą raperskie rymy Janusza Walczuka i Olszakumpla.