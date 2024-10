Piękna gwiazda "Euforii" w gorącym projekcie! O czym będzie "Scandalous"?

"Scandalous": nowy, gorący projekt z Sydney Sweeney

Hollywood szykuje się na kolejny skandal! Sydney Sweeney, znana z roli w "Euforii", nie tylko wcieli się w główną bohaterkę nowego filmu "Scandalious", ale także spróbuje swoich sił jako producentka. W partnerstwie z Davidem Jonssonem, aktorem znanym z hitu "Industry", opowiedzą historię burzliwego romansu między hollywoodzką ikoną Kim Novak a legendą Rat Packu, Sammym Davisem Jr.

Reklama

Film, który będzie debiutem reżyserskim Colmana Domingo (również gwiazdy "Euforii"), zapowiada się jako elektryzująca opowieść o miłości w czasach, gdy taka relacja spotykała się z ogromnym społecznym sprzeciwem. Novak, znana z roli w "Zawrocie głowy" Hitchcocka, i Davis, artysta, którego talent rozbłysnął w Rat Packu, zmuszeni byli ukrywać swój związek w latach 50. Rasistowskie nastroje tamtego okresu wywołały skandal, kiedy romans wyszedł na jaw, co nie pozostało bez wpływu na ich kariery. Plotki o planowanym ślubie pary, które wyciekły do prasy w 1958 roku, tylko dolały oliwy do ognia. Wkrótce jednak Davis ożenił się z tancerką Loray White, ale ich małżeństwo przetrwało zaledwie rok.

Za produkcję odpowiada legendarne studio Miramax, a zdjęcia mają ruszyć zaraz po zakończeniu prac nad trzecim sezonem "Euforii", w którym Sweeney i Domingo mają swój udział. Czy "Scandalious" będzie gorącym hitem? Wszystko wskazuje na to, że ta poruszająca historia przyciągnie do kin tłumy.