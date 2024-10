Pięć Smaków: święto azjatyckiego kina już niedługo! Znamy pełen program festiwalu

Festiwal Pięć Smaków: pełen program wydarzenia

Festiwal Pięć Smaków to idealna okazja by bliżej poznać kino i kulturę krajów azjatyckich. Podczas 18. edycji wydarzenia widzowie mają szansę, by zobaczyć filmy dekonstruujące stereotypy i z czułością przyglądające się otoczeniu. W tym roku festiwal powstaje pod patronatem Drewnianego Smoka, a w programie znajdują się 43 filmy, z czego 32 będą dostępne online. Sekcje wyjątkowego na mapie Polski wydarzenia prezentują się następująco:

Nowe Kino Azji - stała konkursowa sekcja festiwalu jest barometrem zmian i nastrojów w krajach azjatyckich. To dziesięć filmów, które składają się na barwną i wyrazistą panoramę kina azjatyckiego, zrealizowanych przez twórców, którzy nie są jeszcze międzynarodowo rozpoznani. Zwycięzcę 18. Pięciu Smaków wybierze Międzynarodowe People's Jury, złożone z 9 pasjonatów kina azjatyckiego, którzy przyjadą do Warszawy z całej Europy;





Portret: Stanley Kwan - pierwsza w Polsce retrospektywa twórcy kojarzonego z Hongkońską Nową Falą, który od początku szedł własną ścieżką, konsekwentnie ignorując trendy mainstreamu;





Tokijskie Opowieści - osiem filmów będących przekrojowym obrazem największej metropolii świata. "Będziemy słuchać tokijskiego popu, uczestniczyć w protestach, lub spacerować po podmiejskich obszarach. Tokio przyjdzie nam poznawać z perspektywy dmuchanej lalki, która okaże się nietypową przewodniczką po życiu charakternych Tokijczyków, osamotnionych i pogubionych, jak w filmie Hirokazu Koreedy, 'Dmuchana lala'. Z kolei komedia 'Tokyo Pop' pokaże nam, że w Tokio bardzo łatwo się zgubić, ale też pięknie odnaleźć na nowo" - zapowiada Łukasz Mańkowski, kurator sekcji;





Focus: Środowisko - wybór siedmiu filmów, pozostających ze sobą w dialogu, choć różniących się gatunkowo i stylistycznie, składa się na portret relacji człowieka z naturą w obliczu problemów współczesnego świata. Widzowie znajdą tu zarówno powolne, medytacyjne obrazy jak i wysokobudżetowe monster movie z innowacyjnymi efektami specjalnymi;





- wybór siedmiu filmów, pozostających ze sobą w dialogu, choć różniących się gatunkowo i stylistycznie, składa się na portret relacji człowieka z naturą w obliczu problemów współczesnego świata. Widzowie znajdą tu zarówno powolne, medytacyjne obrazy jak i wysokobudżetowe monster movie z innowacyjnymi efektami specjalnymi; Odrestaurowana Klasyka - wyjątkowa sekcja dla miłośników klasyki. Wielkie tytuły, ulubione arcydzieła azjatyckiej publiczności, bez których trudno mówić zarówno o niezależnym, jak i komercyjnym kinie współczesnym, w odrestaurowanych cyfrowo kopiach.

Poza tym nie zabranie także polskich akcentów. Na festiwalu Pięć Smaków odbędzie się polska premiera filmu "Entropia" Anny Fam-Rieskaniemi. Jest to krótkometrażowy debiut fabularny polskiej reżyserki wietnamskiego pochodzenia, zrealizowany z udziałem społeczności warszawskich Wietnamczyków.

Zdjęcie Plakat 18. edycji festiwalu "Pięć Smaków" / materiały prasowe

Karnety i bilety na 18. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków są już w sprzedaży!

18. edycja festiwalu Pięć Smaków odbędzie się w formule hybrydowej:

online, w całej Polsce : 13 listopada - 1 grudnia 2024, online, karnety w cenie 200 złotych,

: 13 listopada - 1 grudnia 2024, online, karnety w cenie 200 złotych, stacjonarnie: 13-20 listopada 2023, Warszawa, Kino Muranów, Kinoteka, karnety w cenie 380 złotych.

Karnety można zakupić na oficjalnej stronie Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków. Sprzedaż biletów na pojedyncze seanse ruszyła 24 października.

