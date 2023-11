Mizerny zysk w wysokości 19,4 miliona dolarów wystarczył do tego, by horror "Pięć koszmarnych nocy" utrzymał pierwsze miejsce w północnoamerykańskim box-office. Wszystkie filmy wyświetlane w kinach w miniony weekend zarobiły w sumie tylko 56 milionów dolarów, co jest jednym z najsłabszych wyników w tym roku. Coraz wyraźniej daje o sobie znać efekt wciąż trwającego strajku aktorów, przez który największe premiery filmowe przekładane są na przyszłość.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pięć koszmarnych nocy" [trailer] materiały prasowe

Jak odnotowuje portal "Box Office Mojo", blado w porównaniu do innych propozycji filmowych granych aktualnie w północnoamerykańskich kinach wypadły zwłaszcza dwie największe premiery weekendu. Komedia romantyczna "What Happens Later" z Meg Ryan i Davidem Duchovnym zarobiła niewiele ponad półtora miliona dolarów, co wystarczyło do zajęcia dziewiątego miejsca. Jeszcze niżej, bo na trzynastym miejscu, wylądował film "The Marsh King's Daughter" z Daisy Ridley w roli głównej. Nie przekroczył on granicy 850 tysięcy dolarów.

Reklama

Najlepiej ze wszystkich premier poradził sobie dramat "Radical" z Eugenio Derbezem w roli meksykańskiego nauczyciela. 2 miliony 700 tysięcy dolarów na jego koncie wystarczyło do zajęcia szóstego miejsca w box-office.

Ogromy spadek wpływów filmu "Pięć koszmarnych nocy" nie zmienia faktu, że horror w reżyserii Emmy Tammi jest ogromnym sukcesem kasowym. Na całym świecie horror zarobił już 217 milionów dolarów, z czego 113 milionów w samej Ameryce Północnej. Na jego nakręcenie wydano jedynie 20 milionów dolarów, więc twórcy mają powody do radości.

Pierwszą piątkę północnoamerykańskiego box-office'u uzupełniają filmy "Taylor Swift: The Eras Tour" (13,5 miliona dolarów), "Czas krwawego księżyca" (7 milionów) oraz "Priscilla" (5 milionów).