Pewien Włoch żyje jak hobbit! Co na to gwiazdy "Władcy Pierścieni"?

Elijah Wood, Sean Astin i Billy Boyd, gwiazdy filmu "Władca Pierścieni", nagrali serię filmików, w których nie tylko wspierają Włocha, ale też namawiają ludzi do pomagania mu w realizacji jego pomysłu zbudowania własnej wioski na wzór tych z Shire.

Żyje jak hobbit

Nicolas Gentile ma 37 lat i jest cukiernikiem. Ale to nie jego talent kulinarny przyniósł mu sławę. Włoch stał się znany dzięki swojemu instagramowemu profilowi My hobbit life.



Pokazuje tam, jak wygląda jego życie. Nicolas ubiera się i mieszka jak hibbit, typowy mieszkaniec Shire. Mężczyzna chce na swojej dwuhektarowej działce we wsi Bucchianico w Abruzji wybudować wioskę hobbitów, wzorowaną na tej znanej z kart powieści Tolkiena i filmów Petera Jacksona.

Jego plan jednym się podoba, innym nie. Do grona osób zachwyconych pomysłem Nicolasa należy Elijah Wood, aktor znany z roli Froda Bagginsa we "Władcy Pierścieni". Gwiazdor wyraził swoje uznanie dla projektu w filmiku, który Gentile opublikował na profilu My Hobbit Life.

Elijah Wood wspiera Nicolasa Gentile'a

"Cześć, jestem Frodo. Wszedłem na twoją stronę na Instagramie i to niesamowite, co robisz. Uwielbiam kostiumy, zdjęcia, które robiłeś przy ognisku, paląc fajkę. To jest takie piękne. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć Twoje postępy i będę śledzić Cię na Instagramie. To niesamowite. Mam nadzieję, że będziesz szczęśliwy i zdrowy. Jeśli kiedykolwiek będę w twoim lesie, z chęcią bym go odwiedził - powiedział na nagraniu Wood.

Nie tylko filmowy Frodo Baggins jest zauroczony planami Nicolasa. Specjalne wiadomości wideo przesłali włoskiemu hobbitowi także dwaj inni aktorzy z obsady "Władcy Pierścieni".



"Znam przyjaciela Nicolasa! To ja, Pippin Tuk. Pomóżmy mu zbudować jego własne Shire, co moim zdaniem byłoby cudowną rzeczą!" - powiedział w nagraniu szkocki aktor Billy Boyd, znany z roli Pippina Tuka. Słowa wsparcia i otuchy przekazał również Sean Astin, filmowy Samwise Gamgee.

Zapytany, co czuł, gdy zobaczył nagrania, które przysłali mu gwiazdorzy "Władcy Pierścieni", Gentile powiedział, że był zaskoczony tym, że jego projekt wywarł na aktorach takie wrażenie. "Te wiadomości napełniły mnie dumą i radością. Zrozumiałem jak bardzo są skromni, normalni. Pomyślałem, że Wood, Boyd i Astin to prawdziwi hobbici" - skwitował Włoch.

Wcześniej w rozmowie z "The Guardian" Gentile wyjaśnił, dlaczego zdecydował się żyć jak hobbit. Powiedział, że książki i filmy były już niewystarczające, by zaspokoić jego ogromne zamiłowanie do sagi Tolkiena.

"Wciąż czytałem o życiu innych, aż w końcu zdecydowałem, że chcę żyć pełnią swojego życia, życia hobbita. Niektórzy myślą, że próbuję uciec od rzeczywistości. A ja żyję moim marzeniem, kupiłem kawałek ziemi, który kształtuję tak, jak chcę" - wyznał.

