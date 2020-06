Patryk Vega właśnie zaprezentował zwiastun swojego nowego filmu zatytułowanego "Pętla" przygotowany - jak zapowiadał w poniedziałek, 15 czerwca - specjalnie dla kobiet.

Kadr z filmu "Pętla" Patryka Vegi /materiały prasowe

"Policjant z zarządu w Rzeszowie, używając CBŚP, wykosił konkurencje sutenerów na Podkarpaciu i założył własny burdel" - tak fabułę produkcji w jednej z sekwencji streszcza ścigająca głównego bohatera agentka grana przez Katarzynę Warnke.



"Doszło do korupcji kilkudziesięciu urzędników państwowych. Nagrano kilkudziesięciu polityków. To może wpłynąć na wynik najbliższych wyborów. To jest sprawa dla kontrwywiadu. Policjant wszedł w kontakt ze służbami specjalnymi obcego kraju" - można było z kolei usłyszeć w poprzednim zwiastunie.

"Zrobimy burdel z górnej półki. Miejsce, do którego przychodzić będą politycy, biznesmeni, służby i celebryci. Gwarancja pełnej dyskrecji. Zamontujemy w pokojach kamery i będziemy zbierać materiał na ludzi, a potem ich szantażować" - to z kolei opis pomysłu na wspomniany biznes policjanta Daniela Śnieżka, głównego bohatera produkcji. Podobnie jak w poprzednim filmie Vegi - "Bad Boy", wciela się w niego Antoni Królikowski.

"Załatwię go przez żonę. Podstawię jej tajnego agenta, który ją przekręci przeciw mężowi. Kobiety uzależniają się od emocji. Kiedy agent uwiedzie ją po kilku miesiącach romansu, zrobi dla niego wszystko. A potem namówi ją do popełnienia przestępstwa" - zdradza sposób na pokonanie swojego przeciwnika postać Warnke.



Przypomnijmy, że trzecim bohaterem produkcji jest Daniel Kostecki, słynny polski bokser o pseudonimie "Cygan". Jego budząca spore kontrowersje śmierć wstrząsnęła kilka miesięcy temu opinią publiczną w Polsce. W filmie obserwujemy, jak mogło do niej dojść. Przynajmniej tak ją widzi Patryk Vega. W Kosteckiego wciela się jeden z ulubionych aktorów reżysera - Piotr Stramowski.

"Dziś nad ranem Dawid Kostecki popełnił samobójstwo w areszcie śledczym. Powiesił się na pętli z prześcieradła, leżąc pod kocem w łóżku" - możemy usłyszeć w filmie niedorzeczny opis śmierci sportowca.

W filmie oprócz Królikowskiego, Stramowskiego i Warnke występują również m.in. Rafał Cieszyński, Dagmara Kaźmierska, Maciej Zacharzewski, Sylwia Nowak i Henryk Talar.



Wideo "Pętla": Zwiastun bez cenzury

W filmie nie zabraknie brawurowych akcji policji, scen walk na ringu i poza nim, a także licznych sekwencji seksu z głównymi ofiarami całej afery, czyli tancerkami i prostytutkami, często nieletnimi. Jedno jest pewne, kolejny film Vegi znów zobaczą w kinach miliony Polaków.

Przypomnijmy, że to nie jedyny obraz Patryka Vegi, który będzie miał premierę w tym roku. Wspomniany "Bad Boy" kinach pojawił się w lutym, czyli zaledwie pięć miesięcy po premierze poprzedniej produkcji reżysera, czyli "Polityki". Z kolei na jesień zapowiadany jest kolejne dzieło Vegi - opowiadający o handlu dziećmi "Small World".

Wideo "Small World": Zapowiedź zwiastuna

Ilość jednocześnie powstających filmów, które reżyseruje Patryk Vega, jest zresztą od lat imponująca. Jak podawał ostatnio portal Wirtualnemedia.pl, w planach reżysera jest również produkcja "Warsaw Lovers", której premierę zaplanowano na 14 lutego przyszłego roku, jak również filmy "Pitbull. Królowa chuliganów", "SSAP", "Uchodźcy" i "Znak równości".