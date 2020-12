Peter Dinklage zagra Toksycznego Mściciela

Peter Dinklage, czyli niezapomniany Tyrion z „Gry o tron”, wcieli się w tytułową postać w powstającym właśnie reboocie legendarnego „Toksycznego mściciela” z 1984 roku. Reżyserem nowej wersji tego flagowego przeboju niesławnej wytwórni Troma będzie Macon Blair, który napisze również jej scenariusz.

Peter Dinklage /Mike Coppola /Getty Images

"Toksyczny mściciel" to najsłynniejsze dzieło należącej do Lloyda Kaufmana wytwórni Troma, której produkcje charakteryzują się wyjątkowo niskim budżetem oraz absurdalną ilością makabry i nagości. Film z 1984 roku opowiadał historię nieśmiałego i tchórzliwego Melvina, który pracuje jako sprzątacz w klubie fitness. Po tym jak wpada do beczki z toksyczną substancją, zamienia się w obdarzonego niezwykłą siłą Toksycznego Mściciela, który wypowiada wojnę przestępcom.



Toxie, bo tak w skrócie nazywa się Toksyczny Mściciel, to najpopularniejsza postać stworzona przez Tromę. Film o jego przygodach szybko zyskał miano kultowego, a w kolejnych latach powstały trzy kolejne części. Oprócz nich Toxie doczekał się musicalu, kreskówki dla dzieci i komiksu Marvela.



Jak podaje serwis "Variety", nowa wersja "Toksycznego mściciela" określana jest jako współczesna wersja klasycznego filmu. Jej twórca, Macon Blair, to aktor, któremu rozgłos przyniósł udział w wyreżyserowanych przez Jeremy’ego Saulniera filmach "Blue Ruin", "Sala strachu" i wyprodukowany przez Netfliksa "Powstrzymać mrok". Netflix wyprodukował też reżyserski debiut Blaira. Był to dobrze przyjęty "I Don't Feel at Home in This World Anymore" z Etahem Hawkem w roli głównej.

Zdjęcie Mitch Cohen w filmie "Toksyczny mściciel" / Troma Films/Courtesy Everett Collection / East News

Po zakończeniu "Gry o tron" Peter Dinklage nie może narzekać na brak propozycji. Aktualnie pracuje na planie nowego filmu Joego Wrighta zatytułowanego "Cyrano", w którym wciela się w postać Cyrano de Bergeraca. W filmie partnerują mu Haley Bennett oraz Ben Mendelsohn. Aktora zobaczymy także w roli nieustraszonego łowcy nagród w filmie "The Thicket" u boku Sophii Lillis, Noomi Rapace i Charliego Plummera. Nazwisko Dinklage’a przewija się także w kontekście obsady przygotowywanego przez Mela Gibsona remake’u głośnej "Dzikiej bandy" Sama Peckinpaha.