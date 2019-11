Penelope Cruz zaprojektowała biżuterię

Hiszpańska aktorka Penelope Cruz ujawniła właśnie jeden ze swoich talentów. Zaprojektowała kolekcję biżuterii, inspirowaną gwiazdami, planetami, nocnym niebem. Przypuszczać by można, że to biżuteria dla fanów astrologii, choć nie tylko.

Spełniło się marzenie małej dziewczynki - wyznaje Penelope Cruz /Roy Rochlin/WireImage /Getty Images

Kolczyki w postaci spadających gwiazd, bransoletka księżycowa, naszyjnik przypominający gwiazdozbiór... Penelope Cruz inspirowała się gwiazdami, tworząc kolekcję biżuterii MoonSun dla Atelier Swarovski. Powstała seria klejnotów w różowym i żółtym złocie oraz rodowanym metalu.



Kolekcja, oprócz tego, że celebruje piękno nocnego nieba, stanowi także hołd dla wspomnień z dzieciństwa hiszpańskiej aktorki. "Pamiętam, że gdy jeszcze byłam dzieckiem, siedziałam na podłodze, aby dorysowywać biżuterię modelkom na stronach czasopism. Wygląda na to, że właśnie spełnia się marzenie dziecka" - zauważa aktorka.

To jeszcze nie koniec wspomnień z dzieciństwa, które zainspirowały aktorkę. "Jeden z pierścieni w kolekcji jest inspirowany pierścieniem, który otrzymałam od babci. To klejnot, który zgubiłam lub został mi ukradziony, parę lat temu. Postanowiłam go odtworzyć na cześć mojej babci. Jestem z niego bardzo dumna" - mówi aktorka. Pierścień ten został wykonany z rubinów (stworzonych przez trzy laboratoria), w otoczeniu diamentów, również wytworzonych w laboratorium.

Aktorka w rozmowie z "Vogue" przyznaje, że są to klejnoty, które z powodzeniem mogą być noszone na czerwonym dywanie. "Na pewno będę nosić ozdoby, które zaprojektowałam, szczególnie mam na myśli najbliższy Festiwal Filmowy w Cannes" - wyjawia.

Gwiazda kina przekonuje, że bardzo ważny jest dla niej jej własny wpływ na zanieczyszczenie planety. "Bardzo uważam, aby nie mieć negatywnego wpływu na planetę, w tym, co robię, w co się ubieram i co konsumuję razem z moją rodziną. Ważne jest, aby brać pod uwagę konsekwencje dla środowiska we wszystkim, co robimy" - podkreśla.