Zbyt częste korzystanie z Internetu, a zwłaszcza mediów społecznościowych, rodzi wiele niebezpieczeństw - szczególnie w przypadku najmłodszych. Specjaliści podkreślają, że nowe technologie, mimo licznych zalet, mogą mieć niekorzystny wpływ na psychikę dzieci i młodzieży.

Spędzanie wielu godzin dziennie na przeglądaniu postów publikowanych w najpopularniejszych serwisach, takich jak Instagram, Snapchat czy TikTok, prowadzi do pojawienia się problemów z koncentracją i pamięcią, a także zwiększa ryzyko depresji i stanów lękowych. Od kontaktów w świecie realnym, młodzi użytkownicy często bowiem wybierają te wirtualne, stopniowo wycofując się z relacji nawiązywanych w prawdziwym życiu.

Niezbyt dobre zdanie na temat mediów społecznościowych ma Penélope Cruz , która jest mamą dwójki dzieci: 8-letniej córki Luny i 10-letniego syna Leo. Goszcząc w programie "CBS News Sunday Morning", aktorka wyznała, w jaki sposób wraz z mężem Javierem Bardemem starają się uchronić swoje pociechy przed zgubnym wpływem social mediów.



"Sama korzystam z nich w bardzo ostrożny sposób. Uważam, że są zwyczajnie szkodliwe, zwłaszcza dla młodych osób. Bardzo współczuję dzisiejszym nastolatkom. Mam wrażenie, że świat przeprowadza na nich swoisty eksperyment w stylu: 'Dajmy 12-latkowi nieograniczony dostęp do rozmaitych technologii i zobaczmy, co się stanie'" - powiedziała.

Gwiazda jest zdania, że najmłodsi użytkownicy mediów społecznościowych nie są wystarczająco chronieni przed potencjalnie szkodliwymi treściami. "Nie ma tam praktycznie żadnej ochrony dla ich wciąż rozwijających się mózgów i wrażliwej, nieukształtowanej jeszcze psychiki. Ma to wpływ na ich postrzeganie samych siebie i stwarza zagrożenie cyberprzemocą. Pod tym względem dzieci są obecnie pozbawiane normalnego, tradycyjnego dzieciństwa, które my mieliśmy" - zawyrokowała aktorka.



Jej krytyczna ocena social mediów skłoniła ją do tego, że wprowadziła wraz z mężem dość rygorystyczną zasadę. "Postanowiliśmy, że nasze dzieci nie będą mieć do nich dostępu, dopóki nie skończą 16 lat. Wiem, że w tej kwestii prawdopodobnie należę do mniejszości, ale chcę zadbać o ich prawidłowy rozwój" - wyjawiła Cruz.

