Penelope Ann Miller zagra Nancy Reagan w filmie biograficznym o Ronaldzie Reaganie

Powiększa się obsada powstającego w Oklahomie filmu biograficznego o prezydencie Stanów Zjednoczonych Ronaldzie Reaganie. Wcześniej poinformowano, że w roli prezydenta zobaczymy Dennisa Quaida. Teraz ogłoszone zostało nazwisko aktorki, która wcieli się w rolę jego żony Nancy. To znana z „Artysty” i „Życia Carlita” Penelope Ann Miller. W obsadzie filmu są też Jon Voight i Robert Davi.

Penelope Ann MIller /Alberto E. Rodriguez /Getty Images

Jak podaje portal "The Hollywood Reporter", film o życiu Ronalda Reagana reżyseruje Sean McNamara. To autor m.in. "Surferki z charakterem" i filmu "Na ostrzu: Droga po złoto". Scenariusz filmu napisali Howard Klausner i Jonas McCord, opierając się na dwóch biografiach byłego prezydenta napisanych przez Paula Kengora. To książki "Ronald Reagan i Obalenie Komunizmu" oraz "Ronald Reagan. Duchowa biografia".



Życie Ronalda Reagana ma zostać opowiedziane w filmie McNamary oczami fikcyjnego agenta KGB, który śledzi jego drogę począwszy od kariery aktorskiej aż po fotel prezydencki i walkę z komunizmem jako przywódca wolnego świata. W rolę owego agenta wcieli się Jon Voight.



Reklama

Z kolei Robert Davi ma zagrać rolę Leonida Breżniewa. Tym samym szykuje się "drugi Breżniew", jakiego niedługo zobaczymy w kinie. W postać I sekretarza KC KPZR w filmie "Gierek" wcielił się Cezary Żak.



Nancy Reagan, w której rolę wcieli się Penelope Ann Miller, to druga żona Ronalda Reagana. Była aktorką, a jako Pierwsza Dama zaangażowała się m.in. w wojnę antynarkotykową prowadzoną przez jej męża.