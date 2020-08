Pedro Pascal zagra z Nicolasem Cage’em w filmie o Nicolasie Cage’u?

To jeden z najciekawszych projektów, jakie dzieją się w świecie kina. Do Nicolasa Cage’a, który w filmie „The Unbearable Weight of Massive Talent” wcieli się w podwójną rolę Nicolasa Cage’a, być może dołączył Pedro Pascal. Aktor, którego ostatnio nie można było zobaczyć w serialu „The Mandalorian”. Grany przez niego tytułowy bohater większość czasu spędził tam w hełmie całkowicie zasłaniającym jego twarz.

Pedro Pascal w scenie z serialu "The Mandalorian" /Album Online /East News

Pascal, któremu popularność przyniosły role w serialach "Narcos" oraz "Gra o tron", prowadzi właśnie negocjacje w sprawie przyjęcia roli w filmie "The Unbearable Weight of Massive Talent" reżyserowanym przez Toma Gormicana. Jeśli aktor przyjmie rolę w filmie Gormicana, wcieli się w rolę meksykańskiego miliardera o imieniu Javi.



"The Unbearable Weight of Massive Talent" opowie historię Nicolasa Cage’a. Aktora, który za wszelką cenę chce dostać rolę w najnowszym filmie Quentina Tarantino. Pogrążony w długach Cage przyjmuje propozycję meksykańskiego miliardera, który jest jego wielkim fanem. Meksykanin chce, by Cage wystąpił na jego urodzinach. Cage nie wie, że miliarder to szef kartelu narkotykowego, który porwał córkę meksykańskiego prezydenta. Uświadamia mu to CIA, które proponuje Cage’owi udział w tajnej misji.



"W filmie zobaczymy wystylizowaną wersję mnie samego. I muszę przyznać, że mówienie o sobie w trzeciej osobie jest dla mnie niezbyt komfortowe. Ale co tam! W filmie pojawią się sceny, w których współczesny "Nic Cage" będzie toczył kłótnie i słowne batalie z młodym "Nikiem Cage’em". Zaprezentujemy więc dość akrobatyczne podejście do aktorstwa. (...) Nie lubię oglądać się za siebie, ale ten film w jakiś sposób rzuca mi prosto w twarz moje dawne występy. Będę więc musiał stawić czoła niektórym filmom z przeszłości, bo zamierzamy odtworzyć niektóre z ich scen. Będzie to więc coś na wzór przepuszczonych przez "Gabinet doktora Caligari" scen z "Con Air - lot skazańców" czy Bez twarzy" - zapowiadał wcześniej swoją rolę Cage.



Zdjęcia do filmu "The Unbearable Weight of Massive Talent" planowane były na początek roku, ale plan został pokrzyżowany z powodu pandemii COVID-19. Twórcy filmu liczą na to, że uda się je rozpocząć jesienią.