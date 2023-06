Agresja na drogach jest poważnym problemem. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że aż 80 proc. kierowców przynajmniej raz w tygodniu spotyka się z agresywnym zachowaniem innych uczestników ruchu drogowego. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w Stanach Zjednoczonych, gdzie w wyniku awantur i bójek na drogach nierzadko giną ludzie. Głośnym echem odbił się proces gwiazdora meksykańskich telenowel Pablo Lyle'a, który podczas takiego zdarzenia zabił człowieka. W więzieniu może on spędzić nawet 15 lat.





Tego typu zajścia nie omijają celebrytów, o czym przekonała się niedawno Denise Richards . Do incydentu doszło pod koniec zeszłego roku, gdy aktorka jechała wraz z mężem samochodem do Los Angeles. W pewnym momencie siedzący za kierownicą mąż gwiazdy dostrzegł, że od dłuższego czasu jedzie za nimi ta sama furgonetka.



"Van zaczął się niebezpiecznie zbliżać. Jechał im na ogonie, prawie popychając ich auto. Nie mieli pojęcia, co się dzieje. Gdy tamten kierowca ich wyprzedził, wysiadł z samochodu i doszło do konfrontacji. Facet zaczął wrzeszczeć, że Aaron zajechał mu drogę" - ujawnił wówczas w rozmowie z "People" znajomy Richards. Po przybyciu na miejsce para ku swemu przerażeniu odkryła, że ich auto zostało ostrzelane.

Padro Pascal drogowym piratem?

O swoich doświadczeniach z drogowymi furiatami opowiedział teraz Pedro Pascal . Gwiazdor "Narcos", "Gry o tron" czy "The Last of Us" w rozmowie z "Variety" zdradził, że w ostatnim czasie uczestniczył w aż trzech incydentach na drodze. Co ciekawe, odpowiedzialność za te zdarzenia aktor bierze na siebie.



"Miałem trzy takie sytuacje i wszystkie były z mojej winy. Zajechałem jednemu facetowi drogę. Nagle zobaczyłem, że w okno pasażera uderza ta wielka kula śliny" - relacjonował Pascal. Ten incydent nie rozgniewał aktora. Wprost przeciwnie - skłonił go do refleksji. "Byłem w szoku, ale w ogóle mnie to nie rozwścieczyło. Trochę mnie to przestraszyło, zaniepokoiło, ale też było lekcją pokory. Poczułem się winny. Pomyślałem, że ludzie przechodzą przez niezłe gó..." - wyznał gwiazdor.