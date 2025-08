Pedro Pascal mógł zagrać w hicie tego lata. Dlaczego musiał zrezygnować?

"Zniknięcia" opowiadają o amerykańskim miasteczku, w którym pewnej nocy 17 dzieci wychodzi z domu i dosłownie rozpływa się w powietrzu. Wszystkie uczęszczały do klasy pani Gandy (Julia Garner). Brolin wcielił się w Archera, ojca jednego z zaginionych chłopców.

"Zniknięcia". Dlaczego Pedro Pascal nie wystąpił w filmie?

"Początkowo obsada filmu była zupełnie inna" – przyznał Cregger w rozmowie z "Entertainment Weekly". W "Zniknięciach" mieli wystąpić także Renate Reinsve, Brian Tyree Henry i Tom Burke. "Wtedy rozpoczął się strajk aktorów [lipiec-listopad 2023 roku], a potem mieliśmy problem przez kalendarz Pedra Pascala. Musiałem obsadzić ponownie niemal wszystkie role".

"Strajk nas opóźnił, a w takiej sytuacji zdjęcia różnych filmów zaczynają na siebie nachodzić i nagle wracasz na start. Nie mam nikomu niczego za złe. Niemniej, ciągle nas opóźniano i opóźniano. To był efekt domina. Więc musiałem zacząć od początku" – kontynuował.

2025 rok należy do Pedra Pascala?

Wielbiciele talentu Pascala nie mogą narzekać na brak 50-letniego aktora na małym i dużym ekranie. W 2025 roku mogliśmy go oglądać w drugim sezonie adaptacji gry wideo "The Last of Us" oraz w filmach "Materialiści" i "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki". We wrześniu do kin wjedzie "Eddington" Ariego Astera, w którym także zagrał jedną z głównych ról.