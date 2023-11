Według źródeł "Deadline" umowa nie została jeszcze podpisana, ale wszystko jest na dobrej drodze. Pascal przebywa obecnie na planie "Gladiatora 2" Ridleya Scotta. Jest także zaangażowany w seriale "The Last of Us" i "Mandalorian". Przedstawiciele Marvela nie skomentowali doniesień o rozmowach z nim.

Z rolą Reeda Richards poprzednio wiązano kilku aktorów, między innymi Adama Drivera. Alternatywna wersja postaci pojawiła się w filmie "Doktor Strange w multiwersum obłędu". Wówczas w przywódcę Fantastycznej Czwórki wcielił się John Krasinski.

Nowa "Fantastyczna Czwórka". Co wiemy o filmie?

Dotychczas nie potwierdzono żadnego z członków obsady najnowszej adaptacji przygód Pierwszej Rodziny Marvela. Reżyseruje Matt Shakman. Film ma wejść do kin 2 maja 2025 roku i otworzyć szóstą fazę Kinowego Uniwersum Marvela.

Według niepotwierdzonych informacji do roli Sue Storm/Niewidzialnej Kobiety zaangażowano Vanessę Kirby. Joseph Quinn miałby się wcielić w jej młodszego brata Johnny'ego, znanego także jako Ludzka Pochodnia. Mówi się także o występie Ebona Mossa-Bachracha, chociaż bez wskazania, jaką postać miałby zagrać. Pojawiły się także plotki, że Antonio Banderas wcieliłby się w Galactusa.