Paweł Wawrzecki opiekuje się chorą córką. Dziś Ania ma już 41 lat

Paweł Wawrzecki dziś dzieli życie między Polskę i Stany Zjednoczone. Aktor przeprowadził się do USA, gdy poznał nową miłość. Odwiedza jednak regularnie Polskę, by spotkać się ze swoją, 41-letnią dziś córką - Anią. Kobieta urodziła się z porażeniem mózgowym. Wawrzecki, mimo, że nie ma go na stałe w kraju, zapewnia jej stałą opiekę.

Paweł Wawrzecki z córką, Anią, 2001 r. /Marek Szymanski / Forum /Agencja FORUM