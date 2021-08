Paweł Łoziński i "Film Balkonowy": Nagroda w Locarno

Nagroda dla Pawła Łozińskiego w Locarno

O sukcesie Pawła Łozińskiego i jego "Filmu Balkonowego" poinformowało na swym oficjalnym profilu na Facebooku Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

"Paweł Łoziński i jego "Film Balkonowy" z Grand Prix Semaine de la critique na 74. Locarno Film Festival! Gratulujemy!" - brzmi komunikat.

"Reżyser Paweł Łoziński postanowił zatrzymać się i poczekać, aż świat sam do niego przyjdzie. Stał na balkonie z kamerą przez 2 lata i łapał każdego kto pod nią przechodził. Z tych spotkań wyszedł film opowiadający o ludziach to co sami chcieli o sobie powiedzieć" - to opis filmu wybitnego polskiego dokumentalisty.

"'Film Balkonowy' jest w dużej mierze obserwacją kondycji człowieka i hołdem złożonym życiu. To dowód na siłę filmów dokumentalnych do opowiadania naładowanych emocjonalnie, intymnych portretów współczesnego życia" - napisał po pokazie obrazu w Locarno krytyk Arun Kumar na łamach portalu highonfilms.com.

O czym opowiada "Film Balkonowy"?

Na profilu filmu na Facebooku można znaleźć taki opis dokumentu Pawła Łozińskiego:

"Czy każdy może być bohaterem filmu? Czy świat da się zamknąć w jednym kadrze? Reżyser Paweł Łoziński przygląda się ludziom ze swojego balkonu. Przechodzą uśmiechnięci, smutni, zamyśleni, zagapieni w telefony, młodzi i starzy. Mieszkańcy dzielnicy, albo przypadkowi goście, zwyczajni przechodnie. Autor zaczepia, zadaje pytania, rozmawia o tym jak radzą sobie z życiem. Stojąc tam z kamerą przez ponad 2 lata stworzył miejsce dialogu, świecki konfesjonał, przy którym każdy może się zatrzymać i opowiedzieć o sobie innym ludziom. Bohaterowie niosą w sobie zagadki i tajemnice, nie dają się łatwo zaszufladkować. Każda ludzka historia jest wyjątkowa, a życie jest nie do wymyślenia".