Paweł Domagała: Z miłości do najbliższych

Optymista, którego radość życia udziela się innym. Kocha muzykę. Już w sobotę, 25 maja, zobaczymy Pawła Domagałę na festiwalu w Sopocie.

Zuzanna Grabowska i Paweł Domagała na premierze filmu "Serce nie sługa" AKPA

Paweł Domagała to prawdziwy dżentelmen. Człowiek niedzisiejszy w dobrym tego słowa znaczeniu. Mówi, że ma jedno marzenie: chce doczekać późnej starości z ukochaną żoną.

"Według mnie to wierność jest najważniejszym atrybutem męskości" - wyznaje.

W Sopocie podczas Polsat Super Hit Festiwal 2019 artysta zaśpiewa utwór "Weź nie pytaj", który skomponował specjalnie dla niej, gdy dowiedział się, że jest w ciąży z ich drugą córeczką Basią.

Paweł Domagała przyszedł na świat 19 stycznia 1984 roku we Wrocławiu. Stąd przeprowadził się do Radomia, by ostatecznie osiąść w Warszawie. Mieszka tu z aktorką Zuzanną Grabowską, z którą od 2013 roku tworzy wyjątkowo zgrane małżeństwo.

"Jestem pewien, że dzieje się tak, bo oboje chcemy od życia tego samego" - uważa.

Para nie lubi blichtru ani szalonych imprez. Unika też jak ognia tzw. "ścianek". Zależy im na spokoju, a jeśli już ma być o nich głośno, to z powodu wykonywanego zawodu.

Aktor nigdy nie ukrywał, że jest pracusiem. Grał w wielu warszawskich teatrach (obecnie jest na etacie w Teatrze Kwadrat), założył zespół Ginger, współtworzy Kabaret Na Końcu Świata, występuje w serialach (m.in. "O mnie się nie martw") i filmach ("Serce nie sługa", "Gotowi na wszystko. Exterminator", "Wkręceni"), komponuje i śpiewa.

Jeżeli zastanawiacie się, co go napędza, odpowiedź jest prosta: rodzina i muzyka. Zachęcony popularnością, jaką cieszyły się płyty "Opowiem Ci o mnie" (2016) i "1984" (2018), przymierza się do pracy nad kolejną.

Wiadomo już, że krążek będzie nosił tytuł "Wracaj" i że trafi na rynek 20 listopada 2020 roku. Czy powtórzy sukces "1984", który w miesiąc pokrył się platyną?

