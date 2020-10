Paweł Domagała w kryminalnej komedii "W jak morderstwo"

Trwają zdjęcia do filmu "W jak morderstwo", którego scenariusz powstał na podstawie kryminału Katarzyny Gacek o tym samym tytule. Komedia kryminalna w reżyserii Piotra Mularuka ma nawiązywać do filmów Alfreda Hitchcocka i powieści Agathy Christie.

Paweł Domagała i Anna Smołowik na planie filmu "W jak morderstwo" / Jacek Kurnikowski / AKPA

Większość scen została nakręcona w Podkowie Leśnej, malowniczej miejscowości, w której toczy się akcja filmu. Tym razem jednak ekipa przeniosła się na Tor Wyścigów Konnych Służewiec. Na planie pojawiła się plejada wybitnych polskich aktorów, wśród nich Anna Smołowik, Paweł Domagała, Rafał Królikowski, Dorota Segda, Emma Giegżno, Szymon Bobrowski i Jowita Budnik. Oprócz nich w obsadzie znaleźli się również Przemysław Stippa, Jacek Knap, Olga Sarzyńska, Piotr Adamczyk, Sandra Herbich i Przemysław Bluszcz.



"Gram policjanta, Jacka Sikorę, który całe życie spędził w Podkowie Leśnej. Mieszka z siostrą w wielkim domu, który odziedziczyli po dziadkach. Z główną bohaterką, Magdą, chodził do jednej klasy i nawet się w niej podkochiwał" - mówi Paweł Domagała. "W mieście do tej pory nie działo się nic, nie licząc kradzieży rowerów, a tu nagle... morderstwo. Magda znajduje ciało dziewczyny, która ma na szyi wisiorek w kształcie litery 'W', należący do jej zaginionej przed laty przyjaciółki" - dodaje.



W roli głównej wystąpiła Anna Smołowik. "Magdę, która z zawodu jest weterynarzem, poznajemy w momencie, kiedy od lat już nie pracuje, opiekuje się dziećmi, zajmuje domem, prowadzi z pozoru ułożone, dobre życie. Okazuje się jednak, że tkwi w nieszczęśliwym małżeństwie, w którym została stłamszona i zapomniała o sobie. Żyje wspomnieniami, gdyż przed laty zaginęła jej najbliższa przyjaciółka, Weronika, a ona jako jedyna nie pogodziła się z jej zniknięciem'' - opowiada Smołowik.



Magda rozpocznie prywatne śledztwo w sprawie tajemniczego morderstwa. "Jako fanka kryminałów jest sprytniejsza, niż niejeden detektyw, którego spotkamy po drodze. Starając się rozwiązać tajemnicę morderstwa, odkryje prawdę o historii, która wydarzyła się przed laty" - zapowiada Anna Smołowik.



Zdjęcie Anna Smołowik na planie filmu "W jak morderstwo" / Jacek Kurnikowski / AKPA

Sprawą zajmie się również oczywiście policjant Sikora. "Ma swoje specyficzne metody. Będzie starał się udowodnić, że jest prawdziwym komisarzem z krwi i kości'' - mówi Paweł Domagała.



Niebagatelną rolę w wyjaśnieniu zagadki odegrają bohaterowie drugoplanowi. Czy któryś z nich miał coś wspólnego z tajemniczą sprawą? "Na Torze Wyścigów Konnych kręcimy dzisiaj scenę, w której główna bohaterka podgląda osoby siedzące na trybunach. Podejrzewa, że zebrane tutaj towarzystwo może być powiązane ze zbrodnią" - wyjawia Dorota Segda, która wcieliła się w postać Barbary Szeligowej, żony kandydata na senatora.



Zdjęcie Rafał Królikowski i Dorota Segda w filmie "W jak morderstwo" zagrali małżeństwo / Jacek Kurnikowski / AKPA

Jej męża zagrał Rafał Królikowski. "Gramy ludzi wpływowych, zamożnych, z wyższych sfer, u których pod płaszczykiem elegancji kryją się różne ciemne sprawy. Wokół Szeligi zawiąże się intryga. W jego przeszłości działy się rzeczy, które po latach wyjdą na jaw" - zdradza.



Jak na dobry kryminał przystało, do samego końca nie będzie wiadomo, kto zabił. Połączenie kryminału, filmu obyczajowego i komedii romantycznej może okazać się mieszanką wybuchową, która zapewni widzom czystą rozrywkę. "Chcemy nawiązać do klasyki gatunku: Alfreda Hitchcocka, Agathy Christie. Z jednej strony będziemy podążać za zagadką kryminalną, która jest nieoczywista, a z drugiej będzie oddech w postaci humoru. Do końca będziemy bawić się z widzem i trzymać go w niepewności" - zapowiada Domagała.



Premiera filmu jest zaplanowana na 2021 rok.