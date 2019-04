"Pavarotti": Zwiastun dokumentu Rona Howarda

"Pavarotti" to wyjątkowy dokument w reżyserii Rona Howarda, zdobywcy Oscara za "Piękny umysł". Film będzie miał swoją polską premierę 5 lipca 2019 roku.

Luciano Pavarotti /Hulton Archive /Getty Images

Prawdziwa gwiazda rocka w operowym wydaniu, nieziemski głos, wspaniały człowiek, legenda. Tylko on mógł zmusić Lady D. do tego, by słuchała go moknąc w deszczu, tylko on jeździł po świecie z własnym jedzeniem, tylko on mógł elitarną formę sztuki uczynić rozrywką dla wszystkich.



W filmie wykorzystano nagrania z niezapomnianych występów, w tym klasyczne utwory z koncertu Trzech Tenorów, nigdy nieprezentowane materiały archiwalne i wypowiedzi najbliższych.



Niezwykle intymny portret najbardziej ukochanego śpiewaka operowego wszech czasów.



Wideo "Pavarotti" [zwiastun]

