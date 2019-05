"Pavarotti": Tenor zwykłych ludzi

Jest już plakat do filmu "Pavarotti" - niezwykle intymnego portretu najbardziej ukochanego śpiewaka operowego wszech czasów. "Niektórzy mają talent do śpiewu operowego. Luciano Pavarotti był operą" - mówił o nim Bono.

Plakat filmu "Pavarotti" /materiały dystrybutora

"Pavarotti" to wyjątkowy dokument w reżyserii zdobywcy Oscara Rona Howarda. Prawdziwa gwiazda rocka w operowym wydaniu, nieziemski głos, wspaniały człowiek, legenda. Tylko on mógł nakłonić Lady Dianę do tego, by słuchała go moknąc w deszczu, tylko on jeździł po świecie z własnym jedzeniem, tylko on mógł elitarną formę sztuki uczynić rozrywką dla wszystkich.



Pavarotti był nazywany "tenorem zwykłych ludzi", ponieważ łączył w sobie osobowość geniusza i celebryty, i wykorzystywał swoje talenty, aby szerzyć dobrą nowinę, że opera może być rozrywką dającą radość wszystkim miłośnikom muzyki. Dzięki sile swojego talentu, Pavarotti zawładnął wielkimi scenami na całym świecie i podbił serca słuchaczy z najodleglejszych zakątków globu.



Był obdarzony jednym z najbardziej epickich głosów w historii ludzkości, był pełen ekspresji, jednak w filmie Rona Howarda wspaniały Luciano Pavarotti jest pokazany takim, jakim go jeszcze nie widzieliście: to przejmująco intymne zbliżenie ukazujące, co kryło się za cudownością jego muzyki i stanowiło o jego charyzmie. Dokument pokazuje z czym się borykał, jakie miał poczucie humoru, z czym wiązał nadzieje. Nawiązując do uniwersalnych tematów, które sprawiają, że opera nawet w XXI wieku ma rację bytu - do miłości, namiętności, radości, rodziny, straty, ryzyka, piękna - film opowiada historię człowieka, który odkrywa, walczy, aż w końcu ujarzmia przytłaczający ogrom swojego talentu.



W filmie wykorzystano nagrania z niezapomnianych występów, w tym klasyczne utwory z koncertu Trzech Tenorów, nigdy nieprezentowane materiały archiwalne i wypowiedzi najbliższych śpiewaka, w tym córek, drugiej żony Nicoletty, Placido Domingi i Jose Carrerasa. W filmie zobaczycie również, między innymi: Stinga, Spice Girls, Boba Geldofa, Stevie Wondera, Celine Dion, Mariah Carey.