"Pavarotti": Czego o nim nie wiemy?

Gwiazda rocka w operowym wydaniu, nieziemski głos, człowiek legenda - tak określano jednego z najsłynniejszych śpiewaków Luciano Pavarottiego. Dokumentalny film Rona Howarda "Pavarotti" wejdzie do kin 2 sierpnia.

Tylko Pavarotii mógł nakłonić Lady Dianę do tego, by słuchała go, moknąc w deszczu, tylko on jeździł po świecie z własnym jedzeniem, tylko on mógł elitarną formę sztuki uczynić rozrywką dla wszystkich. Pavarotti był nazywany "tenorem zwykłych ludzi", ponieważ łączył w sobie osobowość geniusza i celebryty, i wykorzystywał swoje talenty, aby szerzyć dobrą nowinę, że opera może być rozrywką dającą radość wszystkim miłośnikom muzyki.



Dzięki sile swojego talentu, Pavarotti zawładnął wielkimi scenami na całym świecie i podbił serca słuchaczy z najodleglejszych zakątków globu.

W filmie "Pavarotti" wykorzystano nagrania z niezapomnianych występów, w tym klasyczne utwory z występów Trzech Tenorów, nigdy niepublikowane materiały archiwalne i wypowiedzi najbliższych śpiewaka, w tym córek, drugiej żony Nicoletty, Placido Domingo i Jose Carrerasa.

Polskę Pavarotti odwiedził dwukrotnie: po raz pierwszy w roku 1964, jeszcze bez rozgłosu medialnego, wystąpił w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, a takżę w Toruniu, Grudziądzu oraz Włocławku, a potem w 1995 roku w Sali Kongresowej w Warszawie.

W grudniu 2003 roku Pavarotti wziął ślub z Nicolettą Mantovani, swoją byłą sekretarką. Uroczystość odbyła się w teatrze w Modenie, rodzinnej miejscowości śpiewaka. Pavarotti świętował wówczas 68. urodziny, panna młoda była od niego młodsza o 35 lat. Zdarzenie to wywołało prawdziwy skandal, gdyż dla Nicoletty artysta rozstał się z żoną Aduą Veroni, z którą miał trzy córki: Lorenzę, Cristianę i Giulianę.

W 2004 roku śpiewak zakończył karierę, odwołując koncerty w zaplanowanej pożegnalnej trasie dookoła świata. 10 lutego 2006 zaśpiewał powszechnie kojarzoną z jego repertuarem arię "Nessun dorma" z opery Turandot podczas otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie.

W lipcu 2006 Pavarotti przeszedł operację usunięcia raka trzustki. Od tego czasu nie występował publicznie. Zmarł otoczony rodziną 6 września 2007 w swoim domu w Modenie.

Ron Howard, aktor i reżyser, ma na swoim koncie takie filmy, jak "Frost/Nixon", "Piękny umysł" i nakręcony w ubiegłym roku "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie".