Zyskała światową sławę, występując w prawie wszystkich krajach Europy, w tym także w Polsce. Szokowała pełnym erotyki tańcem, przyznawała się do biseksualizmu. Niebawem powstanie film o życiu Josephine Baker.

Paula Patton / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

W filmowej biografii Josephine Baker główną rolę zagra Paula Patton, która ostatnio występowała w serialu "Somewhere Between".



"Josephine Baker miała niesamowite życie i była niezwykłą kobietą" - mówi aktorka. "Granie tak inspirującej osoby było moim marzeniem z dzieciństwa i cieszę się, że mam okazję opowiedzieć jej historię" - dodaje.

Josephine Baker jako kilkunastoletnia dziewczyna przeniosła się z St. Louis do Nowego Jorku, gdzie zaczęła występować jako tancerka i piosenkara w wodewilach oraz spektaklach kabaretowych, które prezentowano w nocnych lokalach. Ze względu na kolor skóry jej możliwości zrobienia kariery scenicznej były bardzo ograniczone.

Przełom nastąpił w 1925 roku, gdy Baker wraz z ekipą "Rewii murzyńskiej" udała się do Francji, gdzie odniosła błyskawiczny sukces. To, jak została przyjęta w Paryżu i ówczesna atmosfera tego miasta skłoniły ją do pozostania we Francji. Wkrótce otworzyła tam własny klub - Chez Josephine. Koncertowała po całej Europie, wystąpiła w prawie wszystkich krajach Europy, w tym także w Polsce. Szokowała pełnym erotyki tańcem, kostiumami (słynna spódniczka z bananów) i stylem bycia - przyznawała się do biseksualizmu. Podczas II wojny światowej była agentką francuskiego ruchu oporu.

Zdjęcie Josephine Baker / Walery / Getty Images

Film postanie na podstawie książki Sherry Jones zatytułowanej "Josephine Baker's Last Dance".