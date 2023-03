Paul Grant, aktor znany z "Powrotu Jedi" czy "Willow", nie żyje. W czwartek, 16 marca, policja znalazła go nieprzytomnego blisko stacji Kings’ Cross w Londynie, informuje "The Sun". Natychmiast udzielono mu pomocy i przewieziono do szpitala. Tam jednak stwierdzono śmierć mózgu, a Grant został odłączony od respiratora w niedzielę. Aktor miał 56 lat.

Pau Grant: Aktor znany z "Gwiezdnych wojen" i "Willow"

Paul Grant zapisał się w pamięci widzów dzięki szóstej części "Gwiezdnych wojen", czyli "Powrocie Jedi". W jego filmografii znalazły się także takie filmy jak "Willow", "Legenda" z 1985 roku, "Labirynt" czy "Boski żigolo w Europie". Choć w życiu zawodowym odnosił sukcesy, to w życiu prywatnym układało się mu gorzej - w 2014 roku media obiegło zdjęcia aktora, na którym wciąga biały proszek. W wywiadzie opowiadał jak wszystkie pieniądze wydał na narkotyki i alkohol.

Paul Grant: Miał problemy z alkoholem i narkotykami

Pisano, że Grant bierze kokainę i popiją ją najtańszym piwem. Miał zażywać także tabletki, heroinę i crack. Jego była żona, Janet Crowson, wyjawiła swego czasu, iż życie aktora kompletnie rozpadło się po ich rozwodzie. Razem wychowali dwie córki i syna.

Obecna partnerka aktora, Maria Dwyer, powiedziała na łamach "The Sun": "Paul był miłością mojego życia. Najzabawniejszym mężczyzną, jakiego znałam. Uczynił moje życie pełnym. Nigdy nie będzie takie samo".

