Paul Bettany: Mistrz drugiego planu

Brytyjski aktor Paul Bettany, znany z takich filmów, jak: "Pan i władca: Na krańcu świata", "Piękny umysł", "Ksiądz" czy serii "Avengers", a ostatnio również serialu "WandaVision", kończy 27 maja 50 lat. Artysta nazywany jest mistrzem drugiego planu - wyspecjalizował się w graniu charakterystycznych drugoplanowych postaci.

Mało kto wie, że rodzicami Paula Bettany'ego również są aktorzy: Thane Bettany i Anne Kettle. On sam ukończył ukończył w 1993 roku aktorstwo w brytyjskiej szkole teatralnej Drama Centre London.



Pierwszą główną rolą artysty był występ w niezależnym filmie "Gangster numer jeden" (2000), który krytyka porównywała do słynnych "Chłopców z ferajny" i "Człowieka z blizną". Akcja obrazu rozgrywała się w londyńskim półświatku w latach 70. a jego bohaterem był ambitny, charyzmatyczny gangster, który systematycznie toruje sobie drogę na szczyty władzy. Brytyjscy krytycy uznali go po tej kreacji za najlepszego młodego aktora sezonu.

Za sprawą filmu Paula McGuigana Bettany trafił do Hollywood, gdzie jego debiutem był "Obłędny rycerz" (2001) - utrzymana w stylistyce MTV opowieść inspirowana "Opowieściami kanterberyjskimi". Reżyser Brian Helgeland był pod tak wielkim wrażeniem Bettany'ego, że - mimo oporu ze strony producentów - specjalnie dla aktora dopisał do scenariusza rolę Chaucera (czyli autora "Opowieści kanterberyjskich").



Kreacja Bettany'ego zwróciła na młodego aktora uwagę hollywoodzkich reżyserów - to właśnie dzięki występowi w "Obłędnym rycerzu" Ron Howard zdecydował się powierzyć Brytyjczykowi drugoplanową rolę w swym oscarowym hicie "Piękny umysł" (2001). Bettany pojawił się w nim jako wyimaginowana postać, przyjaciel chorego na schizofrenię naukowca granego przez Russella Crowe'a. I choć to ten ostatni stworzy ekrany duet nagrodzoną za swoją kreację Oscarem Jennifer Connelly, to w życiu prywatnym jej serce zdobył Brytyjczyk. Para wzięła ślub 1 stycznia 2003 roku.



U boku australijskiego gwiazdora Bettany'ego oglądaliśmy też w morskim filmie Petera Weira "Pan i władca: Na końcu świata" (2003). "Pracując ze sobą w 'Pięknym umyśle' nauczyliśmy się porozumiewać niemal bez słów, co bardzo przydało się na planie 'Pana i władcy' i pozwoliło nam szybko i wiarygodnie uchwycić dynamikę relacji pomiędzy naszymi bohaterami - mówił Russell Crowe.



Rola pokładowego chirurga przyniosła Bettany'emu wiele wyróżnień, w tym nominację do BAFTA i Broadcast Film Critics Association, a także nagrodę Evening Standard i London Film Critics za najlepszą drugoplanową rolę.