Pattinson w stroju Batmana. Jest nagranie

Najpierw ogłoszono, że nowym Batmanem zostanie Robert Pattinson. Potem przez sieć rozlała się fala krytyki pod adresem takiego castingu. Teraz opublikowane zostało pierwsze wideo z Pattinsonem w stroju Batmana i chyba nikt nie ma już ochoty narzekać.

Robert Pattinson ma podbródek stworzony pod kostium Batmana? /materiały prasowe

Świadczą o tym komentarze fanów. W mediach społecznościowych roi się od pozytywnych opinii. "Podbródek Pattinsona został stworzony pod kostium Batmana!", "To najwyraźniejszy podbródek na świecie!", "To wygląda wspaniale. Podoba mi się, jak póki co wygląda nowy kostium Batmana" - czytamy w komentarzach.



Reklama

Na opublikowanym przez reżysera filmu "The Batman" Matta Reevesa krótkim fragmencie materiału testowego można dostrzec zaledwie mały fragment stroju Mrocznego Rycerza. To, w połączeniu z podbródkiem Pattinsona, wystarczyło, by zaostrzyć apetyty na film, którego premiera zaplanowana została na 25 czerwca 2021 roku.

Podkład muzyczny towarzyszący nagraniu to kompozycja laureata Oscara, Michaela Giacchino. Kompozytor będzie również autorem ścieżki dźwiękowej do filmu.

Fabuła filmu "The Batman" pozostaje tajemnicą. Będzie on rebootem komiksowej opowieści o zamaskowanym mścicielu, w którego rolę w ostatnich filmach wcielali się Christian Bale i Ben Affleck. Wiadomo, że oprócz Pattinsona w filmie Reevesa zobaczymy Zoe Kravitz w roli Kobiety Kota, Paula Dano jako Człowieka-Zagadkę oraz Colina Farrella jako Pingwina. W pozostałych rolach wystąpią Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson oraz Andy Serkis.

Dla Pattinsona rola Batmana to spełnienie marzeń z dzieciństwa. "Gdy byłem dzieckiem, jedyną rzeczą, jaka wisiała w mojej szafie, był kostium Batmana" - wyznał w wywiadzie dla "Variety".