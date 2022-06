"Paolo Rossi. Człowiek. Mistrz. Legenda": Dokument o znanym piłkarzu

Wiadomości

"Paolo Rossi. Człowiek. Mistrz. Legenda" - to tytuł wchodzącego wkrótce do kin we Włoszech filmu o tytułowym piłkarzu, zmarłym po ciężkiej chorobie w grudniu 2020 roku. Premierę produkcji zapowiedziano na 5 lipca, w 40-lecie pamiętnego finału mundialu w Hiszpanii, wygranego przez Włochów.

Paolo Rossi był jednym z najwybitniejszych piłkarzy w historii reprezentacji Włoch /Alessandro Sabattini /Getty Images