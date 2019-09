"Panny z Wilka": 40 lat od premiery

W środę, 4 września, mija 40 lat od premiery "Panien z Wilka" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Ekranizacja refleksyjnego opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza - o powrocie do czasów młodości, straconych nadziejach i przemijaniu - otrzymała w 1979 roku nominację do Oscara.

Tytułowe "Panny z Wilka" zagrały czołowe polskie aktorki /materiały prasowe

Główny bohater filmu Wajdy (i opowiadania Iwaszkiewicza) - niespełna czterdziestoletni Wiktor Ruben (Daniel Olbrychski) - po stracie przyjaciela przyjeżdża do wujostwa na wieś, gdzie w pobliskim dworku, w gronie kilku panien, spędził młodzieńcze lata. Julia doczekała się bliźniaczek, wyemancypowana Jola wyszła za mąż, Fela przedwcześnie zmarła, zmieniły się też Zosia i Kazia, a mała Tunia wyrosła na piękną pannę.



Reklama

Pojawienie się Rubena, jego wspomnienia i chęć ożywienia przeszłości, burzą spokój mieszkanek dworu, ujawniają ich powikłane losy, dramaty i życiowe klęski. W finale Ruben wyjeżdża z postanowieniem, że już nigdy tu nie wróci.

Wajda nakręcił "Panny z Wilka" tuż po realizacji politycznego "Człowieka z marmuru". "Rytm powolnej egzystencji kobiet zamieszkujących Wilko" podziałał na reżysera kojąco. "Mogłem wreszcie przyjrzeć się ich twarzom, słońcu padającemu przez liście na werandzie, łagodnemu rysunkowi krajobrazu oraz asystować przy domowych obowiązkach, krzątaninie w dworskiej spiżarni, tak pięknie odtworzonej na ekranie przez [żonę reżysera] Krystynę Zachwatowicz" - wspominał Wajda.

"Panny z wilka": Dziewczyny, które kochaliśmy za młodu 1 / 7 W czwartek, 4 września 2014, mija 35 lat od premiery "Panien z Wilka" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Ekranizacja rekleksyjnego opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza o powrocie do czasów młodości, straconych nadziejach i przemijaniu otrzymała w 1979 nominację do Oscara. Źródło: EAST NEWS/POLFILM udostępnij

"Rozwój talentu Andrzeja Wajdy najbardziej widać w dziedzinach dotąd nie całkiem przez niego opanowanych: Wajda zaczyna nas wzruszać. Dotąd fascynował, wstrząsał, porywał. A teraz mnie wzruszył. Tak właśnie wychodziłem z 'Panien z Wilka' - wzruszony. Za drugim razem - bardziej niż za pierwszym. Za trzecim - bardziej niż za drugim" - pisał na łamach "Kultury" Jerzy Płażewski.



"Jest tak, jakby reżyser, przyzwyczajony do atakowania nas szalenie bogatą gamą środków wyrazowych, zapragnął teraz wypróbować swe siły, ograniczony tylko do najwyższego rejestru dźwięków, do wiolinu. Czy i wtedy pozostanie mocarzem w opanowywaniu wyobraźni widza? Na tę doniosłą próbę wybrał 'Panny z Wilka'" - przekonywał recenzent.



Zdjęcie Rola w "Pannach z Wilka" to jedna z najlepszych kreacji w karierze Daniela Olbrychskiego / materiały prasowe

"I musiała Tunia zakochać się w Wiktorze; musiał dobry wuj, dość konwencjonalny w oryginale, przejmująco umierać, jak czyni to prawdziwy człowiek; zaś Panny z Wilka stały się wszystkimi dziewczynami, które kochaliśmy za młodu, a które zmienione, niby zaklęte w obce istoty, spotykamy po latach" - tak z kolei opisywał film w "Życiu Warszawy" Aleksander Jackiewicz.

Kobiece role w filmie Wajdy przypadły uznanym polskim aktorkom: Annie Seniuk (Julcia), Mai Komorowskiej (Jola) i Stanisławie Celińskiej (Zosia), które wspierały na ekranie Francuzka Christine Pascal (Tosia) i żona reżysera, scenografka Krystyna Zachwatowicz (Kazia).

Zdjęcie Daniel Olbrychski w scenie z "Panien z Wilka" / materiały prasowe

Film "Panny z Wilka" był nominowany w 1979 roku do Oscara w kategorii "najlepszy film obcojęzyczny". Rywalizację o statuetkę Akademii przegrał jednak z "Blaszanym bębenkiem" Volkera Schloendorffa.