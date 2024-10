"Pamiętnik księżniczki": filmowa adaptacja serii powieści dla młodzieży

Pierwsza część filmowej adaptacji kultowej serii powieści dla młodzieży "Pamiętnik księżniczki" w reżyserii Garry'ego Marshalla zadebiutowała w kinach w 2001 roku. Główną bohaterką jest amerykańska nastolatka Mia Thermopolis (w tej roli Anne Hathaway ), która odkrywa, że jej ojciec był władcą małego europejskiego królestwa. A to oznacza, że ona jest spadkobierczynią jego tronu. Wkrótce poznaje babcię ( Julia Andrews ), która zabiera ją ze sobą do Europy, by rozpocząć przygotowania do roli królowej.

Powstała kontynuacja z 2004 roku o tytule "Pamiętnik księżniczki 2: Królewskie zaręczyny". Występ w obydwóch filmach otworzył Anne Hathaway drzwi do międzynarodowej kariery aktorskiej. Od tamtej pory hollywoodzka gwiazda nie schodzi z ekranów.

Powstaje trzecia część "Pamiętnika księżniczki"!

"Pamiętnik księżniczki" powraca po ponad dwóch dekadach! Portal Deadline donosi, że na stołku reżyserskim trzeciej odsłony zasiądzie Adele Lim - malezyjska scenarzystka, która odpowiada m.in. za sukces "Bajecznie bogatych Azjatów" czy bajki "Raya i ostatni smok". Twórczyni zastąpi reżysera pierwszych dwóch części, zmarłego w 2016 roku Garry'ego Marshalla.

"Jako ogromna fanka oryginalnych dwóch części 'Pamiętnika księżniczki' jestem niezmiernie podekscytowana, że mogę być częścią trzeciej odsłony ukochanej serii" - przekazała Lim w oświadczeniu.

Scenariusz do trzeciej części "Pamiętnika księżniczki" napisze początkująca Flora Greeson. Jeśli chodzi o obsadę, Anne Hathaway za pośrednictwem Instagrama potwierdziła trwające od miesięcy spekulacje - aktorka powróci w powstające kontynuacji. Pozostałe szczegóły, na przykład dotyczące fabuły, na ten moment nie są znane.