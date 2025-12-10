W tegoroczne wakacje huczało od plotek na temat rzekomego romansu Pameli Anderson z Liamem Neesonem . Para wystąpiła w odświeżonej odsłonie "Nagiej broni" i podczas trasy promocyjnej nie szczędzili sobie czułości. Na przykład, podczas jednego z wywiadów udawali, że zostali przyłapani na wizji na pocałunku.

Osoba związana z produkcją filmu wówczas przekazała magazynowi PEOPLE: "To rozwijający się romans w początkowej fazie. Jest szczery i wyraźnie widać, że są sobą zauroczeni". Neeson i młodsza od niego o 15 lat Anderson obecnie "cieszą się swoim towarzystwem" – dodało źródło.

Reklama

Pamela Anderson wyznała prawdę na temat związku z Liamem Neesonem

Pamela Anderson po kilku miesiącach wreszcie przerwała milczenie na temat relacji z Liamem Neesonem. W okładkowym wywiadzie dla PEOPLE zdradziła, co naprawdę ich łączyło.

"Liam i ja umawialiśmy się przez krótki czas, ale dopiero po zakończeniu zdjęć" - mówi aktorka.

Oboje spędzili "intymny tydzień" w jego domu w północnej części stanu Nowy Jork.

"Miałam swój własny pokój" - zaznacza. "Przyjechali też nasi asystenci; nawet rodzina wpadła z wizytą" - dodała.

Zdjęcie Pamela Anderson i Liam Neeson / John Phillips

Anderson w tym samym wywiadzie wyznała, że po wspólnie spędzonym tygodniu "rozstali się, by pracować nad innymi filmami". Spotkali się ponownie podczas promowania "Nagiej broni".

"Uwielbiam Liama, ale, szczerze mówiąc, lepiej sprawdzamy się jako przyjaciele" - podsumowała.

Czytaj więcej: Wystąpiła w kontynuacji kultowej serii. Gwiazda znów na szczycie popularności