Pamela Anderson oskarżyła znanego aktora, że się przed nią obnażył

31 stycznia ukaże się autobiografia Pameli Anderson . W książce zatytułowanej "Love, Pamela" gwiazda "Słonecznego patrolu" opowiada o swoim burzliwym życiu miłosnym i drodze, jaką przeszła, by z dziewczyny z kanadyjskiej prowincji stać się jedną z najsłynniejszych blondynek świata i międzynarodowym symbolem seksu. Anderson opisała m.in. swój związek i głośny rozwód z pierwszym mężem, słynnym gitarzystą Tommym Lee. "Rozwód z Tommym był najtrudniejszym i najboleśniejszym momentem mojego życia. Byłam absolutnie zdruzgotana" - przyznała po latach aktorka, dodając, że muzyk był jej jedyną prawdziwą miłością.

Reklama

Tim Allen obnażył się przed Pamelą Anderson?

Kolejne szczegóły z nadchodzącej autobiografii Anderson ujawnił tymczasem magazyn "Variety". W opublikowanym przez pismo fragmencie gwiazda zdradziła, że w 1991 roku, gdy rozpoczęła pracę nad serialem "Pan Złota Rączka", doszło do niezręcznego incydentu z udziałem Tima Allena . Otóż 37-letni wówczas komik miał dla żartu rozebrać się do naga przed młodszą o 14 lat koleżanką z planu.



"Pierwszego dnia zdjęć wyszłam z garderoby i zobaczyłam Tima, który stał na korytarzu w samym szlafroku. Nagle rozwiązał pasek i obnażył się - był pod spodem całkowicie nagi. Powiedział, że teraz jesteśmy kwita, bo on mnie już widział nago. Zaśmiałam się nerwowo" - wspomina Anderson.

Pamela Anderson rozpala zmysły od ponad 30 lat! 1 / 7 Pamela Anderson zyskała światową sławę za sprawą roli w serialu "Słoneczny patrol", który realizowany był w latach 1989–2001. Produkcja opowiadała o losach grupy ratowników z Los Angeles. Źródło: East News Autor: SIPA

Zapytany o komentarz Allen stanowczo zaprzeczył rewelacjom aktorki. "To się nie wydarzyło. Nigdy bym czegoś takiego nie zrobił" - skwitował komik, który za rolę w serialu "Pan Złota Rączka" otrzymał jedyny w karierze Złoty Glob. Anderson pojawiła się w 22 odcinkach serii.

Autobiografia Pameli Anderson trafi do księgarń 31 stycznia. Tego samego dnia premierę będzie miał także poświęcony jej dokument. "To intymny i szczery portret jednej z najsłynniejszych blondynek na świecie. To opowieść o dziewczynie z małego miasteczka, która stała się globalnym symbolem seksu, aktywistką i kochającą matką" - brzmi oficjalny opis produkcji, która trafi do katalogu Netfliksa.