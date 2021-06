Owen Wilson: Jest scenariusz sequela „Polowania na druhny”

Kilka dni temu w mediach pojawiła się nieoficjalna informacja, że w sierpniu wystartują zdjęcia do sequela popularniej komedii z 2005 roku, „Polowanie na druhny”. Gwiazdor pierwszej części, Owen Wilson, przyznał, że faktycznie istnieje już scenariusz kontynuacji, ale jest on jeszcze tematem dyskusji, a ekipa, jego zdaniem, może wejść na plan nieco później.

Owen Wilson i Vince Vaughn w filmie "Polowanie na druhny" /New Line Cinema/Courtesy Everett Collection /East News

Na początku czerwca magazyn branżowy "Production Weekly" doniósł, że druga cześć "Polowania na druhny" powstanie pod auspicjami HBO Max, a zdjęcia do tej produkcji ruszą w sierpniu tego roku w Portoryko. W obsadzie znów mają pojawić się Vince Vaughn, Owen Wilson, Isla Fisher i Rachel McAdams.



Idąc tropem tych informacji, serwis Collider postanowił zapytać o projekt Owena Wilsona. "Tak, jest scenariusz i David Dobkin - który wyreżyserował pierwszą część - pracował nad nim, a my o tym rozmawialiśmy. Miło było pogadać z Vince'em. Jest to jeden z tych filmów, który naprawdę trafił do ludzi. Jeśli uda nam się wymyślić coś, co naszym zdaniem mogłoby być świetne, jestem pewien, że to zrobimy" - powiedział Colliderowi aktor.



A czy jego zdaniem zdjęcia mogą rozpocząć się już za kilka tygodni? "Ktoś wspomniał o sierpniu, ale nie wydaje mi się, żeby tak się stało. Myślę, że przede wszystkim musimy upewnić się, że mamy świetną opowieść".



Bohaterami "Polowania na druhny" są John i Jeremy, którzy wpraszają się na przyjęcia weselne, by uwodzić kobiety. Kiedy dowiadują się, że córka ministra skarbu wychodzi za mąż, znajdują nowe miejsce łowów. Film okazał się wielkim sukcesem. Przy budżecie opiewającym na 40 mln dolarów, zarobił na całym świecie 288 mln.