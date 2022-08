Jak donosi portal Deadline, szczegóły kolejnej odsłony legendarnej serii są trzymane w ścisłej tajemnicy. Wiadomo, że reżyserem filmu będzie Wes Ball, twórca trylogii "Więzień labiryntu" . Projekt kolejnej "Planety małp" był w 2019 roku priorytetowym dla studia 20th Century Fox, ale plany jej powstania zostały odłożone za sprawą przejęcia tego studia przez Disney Studios. Na początku lata tego roku gotowy scenariusz napisany przez Balla zyskał aprobatę szefostwa studia Disneya i rozpoczęły się castingi. Wciąż nie wiadomo jednak, kto wystąpi w głównej roli "ludzkiej". Szybciej udało się znaleźć odtwórcę roli najważniejszej małpy. Wcieli się w nią Owen Teague, którego ostatnio można było oglądać w filmach "To Leslie" oraz "Gone in the Night".

Owen Teague: Wschodząca gwiazda Hollywood

Przełom w karierze Owena Teague’a przyszedł wraz z rolami w adaptacjach powieści Stephena Kinga. Można było go zobaczyć w filmowym "To" i serialowym "Bastionie". W najbliższych planach aktora jest thriller Netfliksa zatytułowany "Reptile". Wystąpił w nim u boku Alicii Silverstone, Frances Fisher, Benicio Del Toro i Justina Timberlake’a. Teague znalazł się też w obsadzie filmu "Eileen" z Anne Hathaway i Thomasin McKenzie, a także "Beth and Don" z Julią Louis-Dreyfus i Tobiasem Menziesem.

Popularny cykl filmowy został rozpoczęty klasycznym już filmem "Planeta małp" z 1968 roku z Charltonem Hestonem w roli głównej. Jego sukces zaowocował kilkoma kolejnymi częściami serii. Po latach przerwy powstała nowa trylogia, której zwieńczeniem był film "Wojna o planetę małp" z 2017 roku. Wszystkie odsłony nowej serii miały dobre recenzje, odniosły kasowy sukces i były chwalone za sposób wykorzystania technologii motion-capture.

