W 1972 roku Roizman otrzymał nominację do nagrody Emmy za zdjęcia do telewizyjnego filmu Boba Fosse'a "Liza with a Z", którego gwiazdą była Liza Minelli.

Najwięcej filmów nakręcił z Sidneyem Pollackiem - poza "Tootsie" panowie współpracowali jeszcze przy: "Trzech dniach Kondora" (1975), "Elektrycznym jeźdźcu" (1979), "Bez złych intencji" (1981) i "Hawanie" (1990).