"Outside the Wire": Sensacyjny hit Netfliksa

Fani takich hitów Netfliksa jak "Tyler Rake: Ocalenie" i "The Old Guard" z pewnością zwrócą uwagę na najnowszą propozycję tego giganta streamingowego zatytułowaną "Outside the Wire". Opublikowany właśnie zwiastun filmu zapowiada podobne natężenie akcji. W roli głównej wystąpił Anthony Mackie, aktor znany z roli Falcona w komiksowych filmach Marvela.

Damson Idris i Anthony Mackie w scenie z filmu "Outside the Wire" /materiały prasowe

Wyreżyserowany przez Mikaela Hafstroma film zdaje się wpisywać w stylistykę wspomnianych produkcji z Chrisem Hemsworthem i Charlize Theron również w kwestii pomysłu na fabułę. Oto młody i niedoświadczony outsider łączy siły z niepokonanym wojownikiem, a wkrótce potem zaczynają wokół nich fruwać kule i wybuchać granaty. "Nie mam specjalnego przeszkolenia do bycia agentem polowym" - martwi się w zwiastunie chłopak. "Nie przejmuj się, jestem wystarczająco specjalny za nas obu" - odpowiada bohater grany przez Mackiego.

Akcja filmu rozgrywa się w przyszłości. Harp (Damson Idris) to operator dronów, który zostaje wysłany do zmilitaryzowanej strefy, gdzie ma współpracować razem z Leo (Anthony Mackie), który jest policjantem-androidem. Razem mają odnaleźć urządzenie zdolne zniszczyć świat, zanim zostanie ono wykorzystane przez powstańców.

Premierę filmu "Outside the Wire" zaplanowano na 15 stycznia przyszłego roku. W pozostałych rolach wystąpili w nim Enzo Cilenti, Emily Beecham, Michael Kelly oraz Pilou Asbaek. Film wyreżyserował Mikael Hafstrom, na którego koncie znajdują się takie filmy jak m.in. ekranizacja opowiadania Stephena Kinga "1408" oraz "Plan ucieczki" z Sylvestrem Stallone i Arnoldem Schwarzeneggerem.

Piątek 15 stycznia przyszłego roku zapowiada się interesująco dla kinomanów. Na ten dzień zaplanowano nie tylko premierę "Outside the Wire" Netfliksa, ale też pierwszy sezon długo wyczekiwanego serialu Marvela/Disneya "WandaVision". Także 15 stycznia pojawi się drugi sezon jednego z najlepszych seriali Apple TV+ "Servant".