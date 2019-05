Oto film zamknięcia Cannes 2019

Premiera filmu "The Specials" Oliviera Nakache'a i Erica Toledana będzie ostatnim pokazem tegorocznego 72. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes - poinformowali organizatorzy imprezy w poniedziałkowym komunikacie. Projekcja odbędzie się 25 maja w Grand Theatre Lumiere.

Vincent Cassel i Reda Kateb grają w "The Specials" główne role /materiały prasowe

Tegoroczny 72. festiwal w Cannes odbędzie się w dniach 14-25 maja. Zainauguruje go światowa premiera filmu Jima Jarmuscha "The Dead Don’t Die" ("Martwi nie umierają"), który weźmie udział w Konkursie Głównym.

Reklama

W poniedziałek, 6 maja, organizatorzy poinformowali, że ostatnim pokazem zbliżającego się festiwalu będzie premiera filmu "The Specials" Oliviera Nakache’a i Erica Toledana. "W ostatni wieczór festiwalu pokazywane są filmy, które wpisały się w legendę Cannes. Pragnąc kontynuować tę tradycję, mamy przyjemność ogłosić, że nowy film Oliviera Nakache'a i Erica Toledano 'The Specials' będzie ostatnim pokazem 72. edycji" - czytamy w komunikacie.

W "The Specials" zobaczymy m.in. Vincenta Cassela i Redę Kateba, którzy poprowadzą obsadę złożoną z aktorów-naturszczyków i autystycznych nastolatków. "Film przywołuje współczesne problemy społeczne, w których zbiorowość ponownie znajduje się w centrum wszystkiego. Pracownicy socjalni, wolontariusze, pracownicy służby zdrowia - wszyscy dążą do opieki nad autystycznymi nastolatkami. Jak zwykle, punktem wyjścia dla obu filmowców jest miłość do ludzkości, wiara w życie grupy i humor jako pierwsza i zarazem ostateczna obrona w relacjach międzyludzkich" - podano na stronie wydarzenia.

Jak podkreślił delegat generalny festiwalu Thierry Fremaux, film Nakache'a i Toledana "niesie za sobą wielkie obietnice na przyszłość". "Poprzez 'The Specials', który będzie ostatnim pokazem, a także inne francuskie filmy, prezentowane w konkursie głównym, kino 2019 roku ukaże swój kunszt opowiadania o miastach, ulicach, centrach handlowych, prezentowania wszystkich oblicz młodzieży, jej zobowiązań, muzyki, miejsc, w których żyje, jej szaleństwa, skłonności do kwestionowania świata" - powiedział Fremaux, cytowany w komunikacie.

"Podobnie jak bohaterowie filmu, widzowie zanurzają się w życiu stowarzyszeń, rodzin, lekarzy, wolontariuszy, stażystów, wszystkich bohaterów solidarności międzyludzkiej" - dodał prezydent festiwalu Pierre Lescure.

Organizatorzy wydarzenia zapowiedzieli również, że nie będą określać końcowej projekcji mianem "filmu zamykającego", ale "ostatniego pokazu". Jak wyjaśnili, chcą w ten sposób "nawiązać do tradycji finałowych wielkich pokazów, gdy prezentowano 'E.T.' Stevena Spielberga (1982 r.), 'Thelmę i Louise' Ridleya Scotta (1991 r.) oraz 'Człowieka, który zabił Don Kichota' Terry'ego Gilliama (2018 r.)".

Premiera filmu "The Specials" odbędzie się w sobotę, 25 maja, podczas ceremonii wieńczącej festiwal, która odbędzie się w canneńskim Grand Theatre Lumiere.