"Rozmawiałem z Tarantino o piosence, którą wykorzystał w swoim 'Death Proof' i o zespole Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich, który ją wykonuje. Zapytał mnie, czy kiedykolwiek słyszałem piosenkę 'Last Night in Soho'. Puścił ją i powiedział, że to najlepszy tytułowy kawałek do filmu, który nigdy nie powstał. Zacząłem gromadzić playlistę zatytułowaną 'Soho', na której znalazło się 300 piosenek z lat 60. Nie myślałem, jak zatytułuję swój film. Potem przez długi czas nosił on tytuł "Red Light Area", ale był już taki film zatytułowany "Red Lights". No dobra, pomyślałem i zmieniłem tytuł na 'The Night Has a Thousand Eyes'. Ale zerknąłem do IMDb i znalazłem film o takim samym tytule. Ku...! A potem nagle, podczas słuchania piosenki 'Last Night in Soho', uderzyło mnie, że przecież mam już wspaniały tytuł" - zdradził Wright w rozmowie z magazynem "TotalFilm".

Wright i Tarantino znają się od 2007 roku, kiedy premierę miał film "Death Proof" tego ostatniego, stworzony w ramach projektu zatytułowanego "Grindhouse". Składały się na niego dwa filmy. Wspomniany "Death Proof" oraz "Planet Terror" Roberta Rodrigueza. Pomiędzy nimi znalazły się natomiast zwiastuny nieistniejących produkcji. Jeden z nich - konkretnie do filmu "Don't" - nakręcił właśnie Wright.



"Ostatniej nocy w Soho": O czym film?

Główną bohaterką filmu "Ostatniej nocy w Soho" jest utalentowana, młoda projektantka mody Eloise, która w tajemniczy sposób jest w stanie przenieść się w czasie do Londynu lat 60. ubiegłego wieku. Spotyka tam pragnącą zrobić karierę piosenkarkę Sandy. Wkrótce okazuje się, że ówczesny Londyn wcale nie jest tak oszałamiający i piękny, jak wyobrażała sobie Eloise.



W najnowszym filmie Edgara Wrighta występują Thomasin McKenzie ("Jojo Rabbit") oraz Anya Taylor-Joy ("Gambit królowej"). Na ekranie partnerują im m.in. Matt Smith, Diana Rigg, Terence Stamp oraz Jessie Mei Li. Autorami scenariusza filmu "Ostatniej nocy w Soho" są Wright oraz Krysty Wilson-Cairns.