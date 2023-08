Nowy film duetu Radio Silence ma trafić do kin w kwietniu 2024 roku. Czy tak się stanie, pokaże czas, bo zdjęcia do tej produkcji zostały wstrzymane z powodu trwającego w Hollywood strajku scenarzystów. Przedstawiciele studia Universal nie skomentowali jeszcze, czy śmierć Clouda wpłynie na całą produkcję. W obsadzie tego filmu są jeszcze m.in. Kathryn Newton, Dan Stevens, Alisha Weir, Kevin Durand oraz Will Catlett.

Fani Angusa Clouda będą mieli okazję oglądać go jeszcze w kilku produkcjach, które czekają na premierę. Aktor zakończył niedawno zdjęcia do filmu Ryana Flecka i Anny Boden pod tytułem "Freaky Tales". Będzie go także można zobaczyć w horrorze "Your Lucky Day" oraz filmie "The Line".

Największą popularność przyniósł Cloudowi występ w serialu "Euforia". "To moja pierwsza rola. Gdy szedłem ulicą, zapytali mnie, czy chcę wziąć udział w przesłuchaniu. Nie powiedzieli mi nic ani o serialu, ani niczym innym. Stwierdziłem, że ok, piszę się na to" - mówił Cloud w jednym z wywiadów.