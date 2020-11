Osobiste zapiski Alana Rickmana ukażą się w formie książki

Jesienią 2022 roku na rynku wydawniczym ukaże się książka zawierająca prywatne zapiski Alana Rickmana. Aktor znany z takich produkcji jak "Rasputin", "Robin Hood: Książę złodziei", "To właśnie miłość czy serii filmów o Harrym Potterze, w której wcielił się w postać profesora Severusa Snape’a, zmarł w 2016 roku na raka trzustki. Nadchodząca publikacja ma stanowić wypełnioną anegdotami, dowcipną i szczerą opowieść o życiu tego wybitnego artysty.

Alan Rickman zmarł w 2016 roku na raka trzustki /Cambridge Jones /Getty Images

Alana Rickmana większość kinomanów, zwłaszcza młodych, kojarzy głównie z rolą profesora Severusa Snape’a, który był jedną z najciekawszych postaci kultowej filmowej serii o przygodach Harry'ego Pottera. Uhonorowany Złotym Globem, Satelitą oraz nagrodami BAFTA i Emmy brytyjski aktor o niezwykłej charyzmie i hipnotyzującym głosie na przestrzeni lat stworzył jednak wiele zapadających w pamięć kreacji - zarówno na ekranie, jak i w teatrach. Dość wspomnieć występ w docenionym przez krytyków biograficznym dramacie "Rasputin" czy superprodukcji "Robin Hood: Książę złodziei", w której Rickman jako szeryf Nottingham skutecznie przyćmił odtwórcę głównej roli Kevina Costnera.



Na fanów talentu Rickmana czeka nie lada gratka. Na rynku wydawniczym mają ukazać się bowiem pamiętniki aktora, które ten zaczął pisać jeszcze w latach 90. Książka "The Diaries of Alan Rickman" wydawnictwa Canongate rzuci nowe światło na trwającą 25 lat karierę Brytyjczyka, ujawni bowiem zakulisowe historie z planów zdjęciowych i najsłynniejszych teatralnych produkcji. Za edycję tekstu odpowiada Alan Taylor, redaktor naczelny prestiżowego kwartalnika literackiego "Scottish Review of Books". "Te dzienniki ukażą nie tylko Alana Rickmana jako aktora, ale jego niesamowite poczucie humoru, przenikliwość obserwacji, kunszt i oddanie sztuce" - powiedziała w oświadczeniu dla "The Guardian" wdowa po aktorze, Rima Horton.

Książka, która ma zostać opublikowana jesienią 2022 roku, zawierać będzie zapiski pochodzące z 27 napisanych przez Rickmana pamiętników. Jego wspomnienia obejmują pracę nad największymi filmowymi hitami - ze słynną komedią romantyczną "To właśnie miłość" i serią o Harrym Potterze na czele. Publikacja da zarazem wgląd w życie prywatne aktora, ukazując nieznane fakty na temat jego przyjacielskich relacji czy zainteresowań politycznych. Jak zaznacza Alan Taylor, będzie to świeże spojrzenie na jego dokonania aktorskie i charyzmatyczną osobowość. "Pamiętniki zostały napisane tak, jakby Alan rozmawiał z bliskim przyjacielem. Są dowcipne i szczere, wypełnione niesamowicie zabawnymi anegdotami" - podkreśla.