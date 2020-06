Oscar Isaac zagra w nowym filmie Bena Stillera

Kolejnym filmem, w jakim wystąpi Oscar Isaac będzie "London" - produkcja oparta na motywach opowiadania autorstwa jednego z najpopularniejszych skandynawskich twórców kryminałów Jo Nesbo. Film wyreżyseruje Ben Stiller, a scenariusz napisze Eric Roth, pięciokrotnie nominowany do Oscara scenarzysta takich filmów, jak "Forrest Gump" czy ostatnio "Narodziny gwiazdy".

Jak Oscar Isaac poradzi sobie w ekranizacji opowiadania Jo Nesbo? /Richard Harbaugh - Handout/A.M.P.A.S. /Getty Images

"W tym projekcie połączy swoje siły niewiarygodnie zdolny zespół filmowców. Eric to mistrz opowiadania, którego scenariusze przeszły do historii kina. Ben to zadziwiający filmowiec, czego ostatnim przykładem jest serial 'Ucieczka z Dannemory'. Oscar jest nie do pokonania zarówno przed, jak i za kamerą. Jesteśmy pewni tego, że Eric napisze wspaniałą adaptację sugestywnego i zapadającego w pamięć opowiadania Jo Nesbo oraz tego, że Ben przeniesie na ekran wszystkie jej emocje i napięcie. Z kolei Oscar przykuje swoim dynamicznym występem uwagę wszystkich widzów, a zarazem jako producent nadzorujący projekt, przekaże reszcie ekipy swoją energię i pasję do tego filmu. Jako fani, jesteśmy podekscytowani, że tacy twórcy zebrali się, by opowiedzieć tę historię, a jako studio filmowe jesteśmy dumni, że wybrali właśnie Lionsgate" - powiedziała szefowa produkcji studia Lionsgate, Erin Westerman.



Szczegóły fabuły powstającego projektu owiane są tajemnicą. Opowiadanie Nesbo, na motywach którego powstanie film, zostanie opublikowane w zbiorze opowiadań, którego data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Joe Nesbo to pochodzący z Norwegii pisarz, któremu sławę przyniosła seria kryminałów o detektywie Harrym Hole'u.

Na premierę czeka inny film z Oscarem Isaakiem w jednej z głównych ról. To ekranizacja powieści Franka Herberta "Diuna", która na ekrany powinna trafić w grudniu tego roku. Reżyserem filmu jest Denis Villeneuve.

"London" to jeden z kilku projektów, z jakimi związany jest teraz Eric Roth. Niedługo na Netfliksie powinien pojawić się wyprodukowany przez niego najnowszy film Davida Finchera "Mank". Napisał też scenariusz najnowszego filmu Martina Scorsese "Killers of the Flower Moon".