W roli Nicka wystąpi Oscar Isaac . Jednym z producentów "In the Hand of Dante" jest Martin Scorsese , a reżyserem jest Julian Schnabel , który był nominowany do Oscara za film "Motyl i skafander" z 2007 roku. Ostatnim jego dziełem był nakręcony przed pięcioma laty "Van Gogh. U bram wieczności" z Willemem Dafoe w roli głównej.

Pierwsze informacje o tym, że Schnabel zainteresowany jest nakręceniem filmu na podstawie powieści Toschesa pojawiły się jeszcze w 2011 roku. Wtedy z rolą Nicka wiązany był Johnny Depp , który nabył prawa do ekranizacji tej książki w 2008 roku. Ostatecznie jednak z występu zrezygnował.