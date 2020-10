Oscar dla aktorki, która zagrała córkę Borata?

Druga część "Borata" to najgorętszy tytuł ostatnich dni. Ostrze satyry Sachy Barona Cohena zostało w nim wymierzone w stronę najbliższych współpracowników Donalda Trumpa. Nie byłoby jednak najbardziej komentowanych scen tego filmu, gdyby nie Maria Bakalova, wcielająca się w rolę córki Borata, Tutar. Zdaniem Cohena w pełni zasłużyła na nominację do Oscara.

Maria Bakalova w scenie z drugiej części "Borata" /materiały prasowe

"To niewiarygodna aktorka. Przesłuchaliśmy do tej roli ponad 600 aktorek z całego świata. Ona jest przezabawna. A zarazem jest jedną z najodważniejszych aktorek w historii. Uznam to za parodię, jeśli nie zostanie nominowana do Oscara" - powiedział Sacha Baron Cohen w trakcie jednego z wywiadów promujących jego najnowszy film.

"Maria ma umiejętność doprowadzenia cię do łez swoim występem. Właśnie to zapewniło jej rolę. Kiedy kręciliśmy scenę rozstania, musiałem jej przerwać, bo bardzo zaangażowałem się emocjonalnie. Jest niepowtarzalna. Tylko sobie wyobraźcie. Po raz pierwszy przyjeżdżacie do Ameryki i musicie grać z prawdziwymi ludźmi w przerażających sytuacjach. Przeszła przez to wszystko. Jest odkryciem" - dodał komik.



Maria Bakalova urodziła się 4 czerwca 1996 roku w bułgarskim mieście Burgas. Zadebiutowała w 2015 roku rolą w bułgarskim sitcomie "Tipichno", a cztery lata później ukończyła studia aktorskie. Oprócz aktorstwa śpiewa i gra na flecie. W sequelu "Borata"wcieliła się w rolę córki głównego bohatera, Tutar, którą tytułowy bohater odnajduje po powrocie do rodzinnego miasteczka. Potem zabiera ją ze sobą do Stanów, by wręczyć ją w prezencie wiceprezydentowi USA, Mike'owi Pence'owi. Tutar, która chce zostać dziennikarką, pojawia się w większości najbardziej kontrowersyjnych scen filmu. Również w tej, która może zaszkodzić karierze Rudy'ego Giulianiego. Dla wielu widzów i krytyków, to właśnie Tutar jest największym odkryciem "Borata 2".



Sacha Baron Cohen za rolę Borata z filmu z 2006 roku został nagrodzony Złotym Globem dla najlepszego aktora w komedii bądź musicalu. Nie dostał jednak za nią nominacji do Oscara. Komik liczy na to, że tym razem będzie inaczej.