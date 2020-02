Orzeł za osiągnięcia życia dla Mai Komorowskiej

Maja Komorowska została tegoroczną laureatką Polskiej Nagrody Filmowej za Osiągnięcia Życia. Orła aktorka odbierze podczas uroczystej gali w poniedziałek, 2 marca.

Maja Komorowska laureatką Orła 2020 / Mieszko Piętka / AKPA

Informację o tym, kto w tym roku został laureatem tej zaszczytnej nagrody ujawniono w środę, 26 lutego, podczas specjalnej konferencji prasowej w Warszawie.

"Polską Nagrodę Filmową Orzeł 2020 w kategorii Osiągnięcia Życia otrzymuje Maja Komorowska" - odczytał prezydent Akademii, Dariusz Jabłoński, reżyser i producent filmowy Dariusz Jabłoński.

"To wspaniały, radosny moment. Maja Komorowska to wielka, wspaniała, polska aktorka, która zaczynała w teatrze u Jerzego Grotowskiego. Grała też m.in. w filmach Krzysztofa Zanussiego, Andrzeja Wajdy, Tadeusza Konwickiego" - przypomniał Jabłoński, określając artystkę mianem "wielkiej postaci sztuki i kina".

Uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone Orły we wszystkich kategoriach, odbędzie się 2 marca w Teatrze Polskim w Warszawie.



Maja Komorowska urodziła się 23 grudnia 1937 roku w Warszawie. Po studiach związana z Teatrem Laboratorium Jerzego Grotowskiego. W latach 1961-68 należała do prowadzonego przez Jerzego Grotowskiego Teatru 13 Rzędów w Opolu, następnie do Teatru Laboratorium we Wrocławiu. Od 1972 roku jest w zespole Teatru Współczesnego w Warszawie.

Widzowie znają jej kreacje filmowe w tak wybitnych produkcjach, jak "Panny z Wilka", "Wesele", "Cwał", "Katyń", "Jak daleko stąd, jak blisko", "Życie rodzinne", "Za ścianą", "Ocalenie", "Bilans kwartalny".



W 2008 roku została odznaczona przez ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego złotym medalem Gloria Artis. Aktorka przytoczyła wtedy swoje słowa z książki Barbary Osterloff "Pejzaż. Rozmowy z Mają Komorowską".

"Tęsknota - to uczucie towarzyszy nam przez całe życie, siłą rzeczy ma wpływ na to co robimy, na nasze poszukiwania, im bardziej się posuwany w czasie, im ta droga jest dłuższa, tym częściej wracamy do lat, w których wszystko było możliwe. Te powroty w nas do wspomnień, do ludzi, których już z nami nie ma, to uczucie, że coś przeminęło, ten brak jest ważny. Ale można starać się go dopełniać - czy nie dlatego tworzymy?' To najważniejsze zdanie w moim życiu".