"Orzeł. Ostatni patrol": Gwiazdorska załoga [plakat]

Legendarny okręt i młoda, odważna załoga, chluba polskiej marynarki wojennej - do dziś nie wiemy, jaki spotkał ich los. Historia zaginięcia "Orła" od ponad osiemdziesięciu lat rozpala wyobraźnię miłośników historii, a teraz również - filmowców. Specjalne ekipy badawcze do tej pory poszukują wraku okrętu i póki pozostaje on na dnie morza, nie posiadamy żadnych faktów wskazujących na przyczynę zatonięcia. Tajemnicę tę zgłębi film "Orzeł. Ostatni patrol", który wejdzie na ekrany kin 14 października, a już dziś prezentujemy plakat produkcji wraz z aktorską załogą filmowego "Orła".

Kadr z filmu "Orzeł. Ostatni patrol" /Andrzej Wencel/Aurum Films /materiały prasowe