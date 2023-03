Serial "Power Rangers" oparty na japońskich Super Sentai powstał w 1993 roku. W Polsce produkcję wyemitowała stacja Polsat w 1997 roku. Serial można było oglądać również w wydaniu na kasetach VHS i płytach DVD.

"Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always": Oryginalna obsada w nowej produkcji

W specjalnej produkcji Netfliksa "Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always" pojawi się wielu oryginalnych, ukochanych bohaterów, w tym: David Yost (oryginalny Niebieski Ranger), Walter Emanuel Jones (oryginalny Czarny Ranger), Catherine Sutherland (druga Różowa Ranger), Karan Ashley (druga Żółta Ranger), Johnny Yong Bosch (drugi Czarny Ranger), Steve Cardenas (drugi Czerwony Ranger).

Reklama

W "Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always" nie wystąpił nieżyjący już aktor Jason David Frank. Grał on Tommy'ego Olivera, Zielonego i Białego Rangera. Frank zmarł w listopadzie zeszłego roku.

"Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always": O czym będzie?

Rangersi ponownie zjednoczą się, by walczyć z Ritą Odrazą (Barbara Goodson podkłada jej głos), która, jak się okazuje, zabiła Triniego, oryginalnego Żółtego Rangera. Portal Deadline opisuje produkcję jako "odcinek specjalny".

Netflix opublikował zwiastun, który w niecały jeden dzień uzyskał wynik ponad miliona wyświetleń na YouTube. "Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always" pojawi się na platformie 19 kwietnia.

Wideo youtube