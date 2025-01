Polskie Nagrody Filmowe - trwa festiwal 27. Orłów

Trwa festiwal 27. Orłów. W warszawskim kinie Iluzjon można oglądać filmy kandydujące do Polskich Nagród Filmowych oraz wziąć udział w spotkaniach z twórcami.

W programie m.in. polski kandydat do Oscara "Pod wulkanem" w reż. Damiana Kocura, "Biała odwaga" w reż. Marcina Koszałki, "Minghun" w reż. Jana P. Matuszyńskiego, "To nie mój film" Marii Zbąskiej, "Dziewczyna z igłą" w reż. Magnusa von Horna, "Wróbel" w reż. Tomasza Gąssowskiego, "Kobieta z..." w reż. Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, "Simona Kossak" w reż. Adriana Panka, "Kulej. Dwie strony medalu" w reż. Xawerego Żuławskiego, "Diplodok" w reż. Wojtka Wawszczyka, "Za duży na bajki 2" w reż. Kristoffera Rusa czy "Listy do M. Pożegnania i powroty" w reż. Łukasza Jaworskiego.

Nie zabraknie filmów dokumentalnych. Na dużym ekranie widzowie zobaczą m.in. produkcję "Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa" w reżyserii Elizy Kubarskiej, "Las" Lidii Dudy, "Rok z życia kraju" Tomasza Wolskiego czy "Drzewa milczą" Agnieszki Zwiefki.

Festiwal Orłów - Polskich Nagród Filmowych otworzył 10 stycznia pokaz filmu "Jak być kochaną" Wojciecha Jerzego Hasa, pierwszego w historii laureata Orła za Osiągnięcia Życia przyznanego w 1999 roku.

Orły 2025: spotkania z twórcami

Do 8 lutego gośćmi Orłów w kinie Iluzjon po wieczornych seansach będą uznani twórcy filmowi, m.in. Andrzej Seweryn ("Jestem postacią fikcyjną"), Katarzyna Warnke ("Rzeczy niezbędne"), Jan Jakub Kolski ("Wariaci"), Jan P. Matuszyński ("Minghun"), Maria Zbąska ("To nie mój film"), Agnieszka Zwiefka ("Drzewa milczą"), Bartosz Kowalski ("Cisza nocna"), Sandra Drzymalska i Adrian Panek ("Simona Kossak"), Jacek Borusiński ("Wróbel"), Mateusz Więcławek oraz Małgorzata Hajewska-Krysztofik ("Kobieta z..."), autor zdjęć Michał Dymek i Jagna Dobesz, laureatka Europejskiej Nagrody Filmowej 2024 za scenografię do filmu ("Dziewczyna z igłą"), Łukasz Simlat i Agnieszka Dulęba-Kasza ("Sezony") oraz Tomasz Włosok i Xawery Żuławski ("Kulej. Dwie strony medalu").

W spotkaniach już wzięli udział m.in. Gabriela Muskała i Zbigniew Zamachowski ("Błazny"), Jan Englert ("Skrzyżowanie ‘99") oraz ekipa filmu Marcina Koszałki "Biała odwaga".



Zdjęcie Orły 2025: Zbigniew Zamachowski i Garbriela Muskała / AKPA

Orły solidarne z Ukrainą

W środę, 22 stycznia, w Iluzjonie odbędzie się wieczór dedykowany tematyce ukraińskiej. Widzowie obejrzą trzy pozakonkursowe filmy dokumentalne poświęcone Ukrainie.

Pierwszy to "Real" - najnowszy film Oleha Sencowa, który po rosyjskiej inwazji na jego ojczyznę wstąpił do ukraińskiej armii i ruszył na front. Jego "film to 88 minut armagedonu z okopów zarejestrowanych kamerą GoPro umieszczoną na hełmie Sencowa. Na festiwalu 27. Orłów będzie też można zobaczyć głośny dokument "Przechwycone" Oksany Karpovych nagrodzony na Berlinale 2024 i Krakowskim Festiwalu Filmowym. Warstwę dźwiękową filmu tworzą rozmowy rosyjskich żołnierzy przechwycone przez ukraiński wywiad. Temat propagandy porusza też "Zinema. Kino na wojnie" Kornija Hrycuka - to bezlitosna wiwisekcja propagandowego kina, które karmiło Rosjan nienawiścią do wszystkich, którzy odrzucili "ruski mir".

Orły 2025: kiedy finałowa gala?

Festiwal 27. Orłów zakończy się w sobotę, 8 lutego, a jego finał dedykowany będzie Jerzemu Stuhrowi - laureatowi Orła za Osiągnięcia Życia z 2018 roku i wieloletniemu senatorowi Polskiej Akademii Filmowej. Z tej okazji zostanie pokazany "Wodzirej" Feliksa Falka z wybitną kreacją aktora, a po pokazie odbędzie się spotkanie poświęcone Jerzemu Stuhrowi.

Ogłoszenie nominacji do Orłów 2025 nastąpi 12 lutego. Nazwisko Laureata Orła 2025 za Osiągnięcia Życia poznamy 5 marca, a Gala 27. Orłów odbędzie się 10 marca.



Szczegółowy program festiwalu Orłów dostępny jest na stronie Polskich Nagród Filmowych oraz w mediach społecznościowych.