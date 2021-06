Orły 2021: Jan Holoubek najlepszym reżyserem i odkryciem roku. "Jestem pod wpływem emocji"

"Jestem pod wpływem emocji, więc ciężko mi logicznie mówić. To wspaniałe uczucie. Bardzo się cieszę" - powiedział w rozmowie z Interią Jan Holoubek, laureat dwóch Orłów 2021 - dla najlepszego reżysera za film "25 lat niewinności. Sprawy Tomka Komendy" oraz w kategorii odkrycie roku.

Polskie Nagrody Filmowe Orły zostały rozdane w poniedziałek, 21 czerwca, wieczorem w Warszawie. Informacje o laureatach znajdziecie tutaj!

Najwięcej - aż siedem Orłów - powędrowało w tym roku do twórców filmu Jana Holoubka "25 lat niewinności. Sprawy Tomka Komendy". Doceniono ich w kategoriach: najlepsza reżyseria, główna rola kobieca (Agata Kulesza), główna rola męska (Piotr Trojan), drugoplanowa rola męska (Jan Frycz), charakteryzacja (Liliana Gałązka i Mirela Zawiszewska), montaż (Rafał Listopad). Holoubek został także doceniony w kategorii odkrycie roku.



"Zatkało mnie. Przepraszam" - powiedział na scenie Jan Holoubek wyróżniony w tym roku dwoma Orłami - dla Najlepszego Reżysera oraz w kategorii Odkrycie Roku.



Następnie twórca podziękował całej ekipie filmowej, a także swojej partnerce Magdalenie Różdżce za wsparcie w chwilach zwątpienia oraz obecnej na gali mamie - znakomitej aktorce Magdalenie Zawadzkiej.

Po uroczystej gali Jan Holoubek rozmawiał z Katarzyną Drelich z Interii i podzielił się swoimi odczuciami związanymi z tą nagrodą.

"Jestem pod wpływem emocji, więc ciężko mi logicznie mówić. To wspaniałe uczucie. Bardzo się cieszę. To dla nas wielki sukces, że zostaliśmy docenieni w tylu kategoriach" - powiedział w rozmowie z Interią Jan Holoubek, laureat dwóch Orłów 2021.

"To jest film, który jest oparty na prawdziwej historii i opowiada o prawdziwym ludziach, więc odpowiedzialność jest znacznie większa niż kiedy robimy film wymyślony. Chciałem bardzo podziękować Tomkowi Komendzie i całej jego rodzinie, że nam zaufali i powierzyli w nasze ręce swoje życie. Ta nagroda jest także dla nich" - wyznał.

"To nie jest łatwe zobaczyć film o sobie. To jest bolesna sprawa dla tej rodziny zobaczyć taki film. Tomek zaakceptował ten film w 100%, jak sam powiedział i to jest dla nas najważniejsze" - dodał reżyser.

"Mam nadzieję, że te nagrody dodają nam skrzydeł, a nie będą presją. Jesteśmy już dorośli i może jakoś uda nam się przetrwać ten sukces" - zakończył Holoubek.

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" to poruszający dramat, oparty na prawdziwych wydarzeniach z życia Tomasza Komendy, którymi żyła cała Polska. To fabularna opowieść o życiu młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za popełnienie brutalnego przestępstwa. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość?



